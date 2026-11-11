Pe scurt: Ploile, rafalele puternice și precipitațiile de lapoviță și ninsoare vor însoți schimbarea vremii. În București, maxima va coborî de la aproximativ 25 de grade la 9–10 grade.

România va avea o scurtă perioadă cu temperaturi mult peste normalul lunii noiembrie, urmată de o răcire accentuată.

Vineri, 13 noiembrie 2026, maximele vor ajunge până la 27 de grade Celsius în sudul țării, iar sâmbătă, 14 noiembrie, vor coborî la 6–14 grade Celsius, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prezentate de Libertatea.

Schimbarea vremii va aduce ploi în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și precipitații de lapoviță și ninsoare la munte. În București, temperatura maximă va scădea de la aproximativ 25 de grade Celsius la 9–10 grade. Ulterior, valorile termice vor reveni treptat spre cele normale, apoi vor crește din nou.

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Temperaturile cresc treptat miercuri și joi, dar ploile cuprind mai multe regiuni

În intervalul miercuri, 11 noiembrie, ora 8.00 – joi, 12 noiembrie, ora 8.00, temperaturile vor crește în vestul și sudul țării. În celelalte regiuni, valorile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Maximele se vor situa între 5 și 18 grade Celsius, iar minimele între 0 și 11 grade, cu cele mai ridicate valori în vest și pe litoral.

Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și ploi slabe, local în vest, sud și parțial în centrul țării, cu acumulări de 1–4 l/mp. Noaptea, norii se vor extinde în majoritatea regiunilor. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea. La altitudini foarte mari sunt posibile precipitații mixte.

În regiunile intracarpatice și la munte, cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 20–25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, mai ales în zona înaltă a Carpaților Orientali, unde rafalele vor atinge 60–80 km/h. Dimineața și noaptea se va forma ceață pe alocuri.

În București, cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, trecător, cu acumulări sub 1 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi de aproximativ 15 grade Celsius, iar minima de 6–7 grade. Noaptea se va forma ceață.

În intervalul joi, 12 noiembrie, ora 8.00 – vineri, 13 noiembrie, ora 8.00, vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind estimate în extremitatea sudică a țării. Minimele se vor situa între 5 și 16 grade.

Cerul va avea înnorări temporare în sud, est și centru, iar în celelalte zone va fi noros. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Moldovei, local în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia și Dobrogea. În regiunile intracarpatice și la munte se vor acumula 10–15 l/mp, iar pe arii restrânse vor fi depășite 20–30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte și în vest. Noaptea se va intensifica și în nord-vest, precum și local în centru și est, unde vitezele vor ajunge la 40–60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80–90 km/h. Dimineața și noaptea va fi ceață pe alocuri.

În Capitală, joi, 12 noiembrie, cerul va avea înnorări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața va fi ceață. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 8 și 11 grade.

În intervalul vineri, 13 noiembrie, ora 8.00 – sâmbătă, 14 noiembrie, ora 8.00, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor varia de la 11 grade Celsius în nord-vest până la 27 de grade Celsius în sud. Minimele vor fi cuprinse între -2 și 10 grade, iar izolat, mai ales dimineața, va fi ceață.

Cerul va avea înnorări și va ploua în majoritatea regiunilor. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20–25 l/mp, cu o probabilitate mai mare în zonele montane.

În timpul nopții vor fi lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă și în nord-vestul Moldovei. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 45–60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80–100 km/h.

În București, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade Celsius, iar minima va fi de 8–9 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare în timpul nopții. Cantitățile de apă vor fi de 4–8 l/mp, iar vântul va sufla în general moderat.

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