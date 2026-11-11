Pe scurt: Polițiștii l-au găsit pe bărbat în municipiul Sibiu, în aceeași zi în care Judecătoria Sibiu a emis mandatul de executare a pedepsei.

Ilie Ciobănescu, fost infirmier la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, a fost condamnat definitiv la 18 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru viol.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Serviciului Investigații Criminale l-au identificat marți, 10 noiembrie, în jurul orei 14:30, pe raza municipiului Sibiu. În aceeași zi, Judecătoria Sibiu emisese pe numele acestuia mandatul de executare a pedepsei.

„Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 18 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei”, a transmis IPJ Sibiu.

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Fostul infirmier a fost judecat pentru violarea a patru paciente ale Spitalului de Psihiatrie din Sibiu, fapte comise în perioada iulie–septembrie 2022.

În primă instanță, pedepsele stabilite pentru cele patru fapte au fost contopite, rezultând condamnarea de 18 ani și 8 luni de închisoare. Instanța stabilise și plata unor daune morale de câte 10.000 de euro pentru fiecare victimă, precum și interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de acestea timp de trei ani după executarea pedepsei.

Conducerea Spitalului de Psihiatrie Sibiu precizase anterior că infirmierul nu mai lucra efectiv în unitate din septembrie 2022, după sesizarea organelor de cercetare penală.

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