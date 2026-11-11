Pe scurt: AEMET a emis cod roșu de ploi pentru sudul provinciei Ávila și nordul provinciei Cáceres, unde pot cădea peste 120 l/mp în 12 ore, și pentru insula La Palma. În România, ANM are în vigoare o informare de ploi și vânt până vineri seară, iar pe râuri din județul Sibiu e cod galben de inundații.

Furtuna Charles a ajuns miercuri, 11 noiembrie, în Peninsula Iberică și în Insulele Canare. Agenția de Meteorologie a Spaniei (AEMET) a emis cod roșu de ploi în centrul țării și pe insula La Palma, iar în Portugalia toate școlile au fost închise. Sistemul merge spre est, iar vineri efectele lui sunt așteptate și în România.

Cum a traversat furtuna Atlanticul, în imagini din satelit

Imaginea transmisă miercuri, la 13:50 (ora României), de satelitul european Meteosat arată o masă compactă de nori care acoperă Portugalia și cea mai mare parte a Spaniei și se întinde până în nordul Africii. La nord-vest, deasupra Atlanticului, se vede vârtejul furtunii Bruna, care aduce ploi și vânt în nordul Spaniei încă de duminică.

Cu două zile înainte, luni la prânz, Charles era încă departe în ocean, la sud-vest de Bruna. Marți, masa de nori ajunsese deasupra Atlanticului, la vest de Insulele Canare și de coasta Africii, iar miercuri a intrat pe continent.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Luni, 9 noiembrie 2026, la prânz: furtuna Charles era încă departe în Atlantic, la sud-vest de furtuna Bruna. Imagine satelit Meteosat (MTG-I) / © EUMETSAT

Marți, 10 noiembrie 2026, la prânz: furtuna Charles se apropia de Insulele Canare și de coasta Africii. Imagine satelit Meteosat (MTG-I) / © EUMETSAT

Potrivit avertizării speciale emise luni de AEMET, Charles aduce o masă de aer cald și foarte umed, venită de la latitudini tropicale, și înaintează pe flancul sudic al furtunii Bruna. Meteorologii spanioli au anunțat că miercuri va fi cea mai grea zi și că furtuna va intra în peninsulă prin Portugalia.

Cod roșu în Spania: peste 120 de litri pe metru pătrat în 12 ore

Codul roșu de ploi vizează sudul provinciei Ávila și nordul provinciei Cáceres, unde AEMET anunță peste 120 l/mp în 12 ore, potrivit Diario de Castilla y León. În vestul Sistemului Central, lanțul muntos din centrul Spaniei, cantitățile adunate pe tot episodul pot depăși local 300 l/mp, arată avertizarea AEMET.

Cod portocaliu a fost emis în Andaluzia, Castilia-La Mancha și Comunitatea Madrid, iar în vestul Extremadurei și pe crestele Sistemului Central sunt așteptate rafale de peste 120 km/h, scrie Libertad Digital. AEMET a avertizat și asupra valurilor de până la 5 metri în Golful Cádiz, a inundațiilor locale și a alunecărilor de teren în zonele afectate de incendiile din vară.

Canare: rafale de 134 km/h pe Teide, cursuri suspendate și zboruri anulate

În Insulele Canare, AEMET a emis cod roșu pentru La Palma și cod portocaliu pentru restul arhipelagului. La stația Izaña, din Parcul Național Teide, în Tenerife, AEMET a înregistrat rafale de 134 km/h, iar Consiliul insular din Tenerife a raportat 150 km/h, potrivit cotidianului Canarias7. Pe aeroportul din La Palma, vântul a ajuns la 117 km/h.

Autoritățile din Canare au suspendat cursurile cu prezență fizică în Tenerife, La Palma și La Graciosa. Aena, compania care administrează aeroporturile spaniole, a raportat peste 20 de zboruri anulate sau deviate pe aeroporturile din arhipelag, din cauza furtunii și a grevei generale de miercuri din Spania. Pe mai multe drumuri din Tenerife au căzut copaci, iar accesul spre Teide a fost închis. În La Palma, aproximativ 17.000 de consumatori au rămas fără curent câteva minute.

Portugalia: cod roșu de vânt și școli închise

În Portugalia, Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA) a emis cod roșu de vânt, cu rafale care pot depăși 140 km/h, pentru mai multe districte din centrul și sudul țării, între care Lisabona, Setúbal și Faro. Toate școlile din Portugalia au fost închise miercuri, iar serviciile publice considerate neesențiale și-au suspendat activitatea, potrivit Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe le-a recomandat românilor aflați în Portugalia să evite deplasările care nu sunt necesare și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Joi trece prin Franța și Italia, vineri ajunge în România

Joi, 12 noiembrie, furtuna trece prin sudul Franței, unde serviciul meteorologic francez anunță 50-100 l/mp în Provence și în Corsica. În Italia sunt prognozate coduri roșii și portocalii, iar Croația și Slovenia vor fi sub cod portocaliu. Vineri, 13 noiembrie, sistemul este așteptat în vestul, centrul și nordul României, potrivit Libertatea.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi și vânt valabilă de miercuri, ora 22:00, până vineri, ora 22:00. În vestul, nord-vestul și, local, în centrul țării sunt prognozate 30-60 l/mp. Vineri, vântul se va intensifica în vestul, nordul, centrul și estul țării, cu viteze de 40-60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 70-90 km/h. Pentru Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali este în vigoare și un cod galben de ploi, până joi la ora 22:00.

Pe râuri din județul Sibiu, hidrologii au emis cod galben de inundații, valabil de joi dimineață până vineri la prânz.

Comentarii