Spania a intrat miercuri într-o grevă generală de 24 de ore pentru locuințe, salarii și servicii publice. Sindicatele vorbesc de succes, patronatul de eșec.

Mobilizarea de pe 11 noiembrie („11-N”) este prima grevă generală la nivel de stat după 14 ani, potrivit presei spaniole. Ultima a fost cea din 14 noiembrie 2012. Datele de mai jos vin din transmisiunile live ale elDiario.es, Libertad Digital și The Objective și se referă la prima parte a zilei. Bilanțul final nu este încă stabilit, iar cifrele sunt contestate între sindicate și patronat.

De ce s-a ieșit în stradă

Greva a început la ora 00:00 și a fost convocată de CCOO și UGT, cele mai mari sindicate din Spania, alături de Sindicato de Inquilinas (sindicatul chiriașilor), CGT, CNT și alte organizații. În Țara Bascilor au convocat ELA, LAB, ESK și Steilas. Motivele declarate sunt „vivienda, salarios y servicios públicos”, adică locuințe, salarii și servicii publice. ElDiario.es notează că chiriile au crescut cu peste 40%.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Libertad Digital, a cărei linie editorială este critică la adresa grevei, susține că ea are și un scop politic, în perspectiva alegerilor generale de la 29 noiembrie. Alicia Gallego, din Sindicato de Inquilinas, a spus că aceasta este „un punto de partida”.

Cât de urmată a fost: două realități

Sindicatele au dat cifre între 41% (Extremadura și Castilla-La Mancha) și 75% (Andalucía și Aragón), pe datele de dimineață. În Catalunya, CCOO a vorbit de 84%, inclusiv 100% în universități. Pe sectoare, UGT și CCOO au indicat 90% în industria auto și în porturile Algeciras și Valencia, 85% în alimentație, 82% la colectarea gunoiului, 75% în energie și 38% în sectorul sociosanitar. Unai Sordo (CCOO) și Pepe Álvarez (UGT) au spus că participarea „supera las expectativas”.

Patronatul vede altceva. Antonio Garamendi, șeful CEOE, a numit greva „atípica” și „preventiva” și a acuzat Guvernul că a încurajat-o. Federația hotelierilor CEHAT a vorbit de un seguimiento „prácticamente nulo”, iar Hostelería de España de unul „bajísimo”. În Castilla-La Mancha, sindicatele au indicat 60%, iar patronatul 5%. Guvernul nu a dat o cifră oficială; ministerele și-au golit agenda publică pentru a respecta dreptul la grevă, potrivit Moncloa.

Un indicator mai greu de contestat este consumul de energie. Red Eléctrica a raportat la ora 11:00 un consum de 30.331 MW, față de 31.695 MW ieri la aceeași oră, adică o scădere de 4,3%. Până la aceeași oră, scăderea cumulată pentru Spania era de 7,46%, iar în Catalunya de 15%. Sindicatele estimaseră o reducere de circa 10%. Garamendi a citat o scădere de 6% și a spus că la grevele anterioare fusese de 15%. În 2012, scăderea fusese de circa 11%.

Transport și economie

Serviciile minime au amortizat șocul. La Metroul din Madrid au fost impuse 80% în orele de vârf și 50% în rest, iar circulația ajunsese la 100% la ora 10:00. Renfe a suprimat 24% din serviciile de mare viteză și lungă distanță, 22,5% din Rodalies și 19,63% din Cercanías Madrid. Aena a anunțat 234 de zboruri anulate până la ora 10:00 (5,16% din 4.529), iar 263 (5,81%) până la 12:00. Cele mai multe au fost la El Prat, Barcelona (85 din peste 700).

La Barcelona, metroul și autobuzele TMB au oprit circulația la 09:30, cu reluare anunțată pentru 16:30. În Madrid, Primăria a calculat un trafic mai mic cu 13% în ora de vârf și cu 63% mai puțini călători în autobuzele EMT. Tribunalul Superior din Madrid (TSJM) a suspendat cautelar serviciile minime impuse de Comunitatea Madrid la justiție, educație și transport, cu excepția Metroului, considerându-le excesive.

⚠️ Avui dimecres 11 de novembre, afectacions al servei de #metrobcn i #busbcn per convocatòria de vaga general.

❌🚇🚍 A les 09.30 h han finalitzat els serveis mínims establerts a #metrobcn i #busbcn.

ℹ️@TMBinfo https://t.co/vnvSYEOORk — TMB (@TMB_Barcelona) November 11, 2026

În industrie, CCOO a anunțat în Catalunya opriri ale schimburilor la Seat, Ebro, CELSA, Repsol Fuels și Alstom, iar la Tubos Reunidos, din Euskadi, activitatea a fost practic paralizată. Piețele de aprovizionare Mercamadrid, Mercabarna și Mercasevilla au fost vizate de piquete încă de noapte, iar în Catalunya au fost blocate circa 50 de drumuri.

Piquete, arestări și incidente

Ministerul de Interior și Ertzaintza au anunțat cel puțin 27 de arestări în primele ore. Libertad Digital a vorbit ulterior de cel puțin 40 de arestați și 476 de incidente, cifre care nu apar în comunicările oficiale citate de celelalte surse. Potrivit aceleiași surse, 26 dintre arestări aparțin Poliției Naționale și Gărzii Civile, 13 Ertzaintza și una Mossos d’Esquadra.

Cel mai tensionat punct a fost Mercamadrid, în jurul orei 04:00. Poliția a intervenit împotriva piquetului, iar Unai Sordo a spus că „tenemos 15 personas intoxicadas” cu gaz piper. CCOO anunță o plângere penală, iar UGT susține că Poliția „está impidiendo el derecho constitucional a la huelga”. Încărcări ale poliției au fost raportate și la Burgos, la Alicante (cu manifestanți răniți) și la Mercamálaga. La Valladolid doi polițiști au fost răniți ușor, iar în Catalunya șase agenți Mossos au fost răniți ușor pe B-23.

En Mercamadrid la Policía está impidiendo el derecho CONSTITUCIONAL a la Huelga y arrinconando el piquete informativo.



Hoy, 11 de noviembre, se para el país por la vivienda, salarios dignos y servicios públicos de calidad, le pese a quien le pese. pic.twitter.com/Kw6AHVYLqC — Pepe Álvarez (@SG_UGT) November 11, 2026

Au existat și acte de vandalism: containere arse la Toledo și Pamplona, peste 40 de birouri Alquiler Seguro vandalizate (compania îl acuză pe Sindicato de Inquilinas) și un piquete care a întrerupt câteva minute o emisiune la RTVE Catalunya. Canal Sur și-a oprit emisia între 08:00 și 13:20. La Barcelona, comercianții din centru și-au protejat vitrinele.

Străzile din Madrid și Barcelona, în clipuri de pe X

În Madrid, Gran Vía a fost blocată în jurul orei 12:35, iar ulterior au apărut cordoane ale poliției. ElDiario.es vorbește de „miles de personas”, fără o cifră exactă. În Barcelona, coloane au pornit din Raval, Diagonal, plaça Espanya și Glòries, spre Passeig de Gràcia. Clipurile de mai jos sunt postări publice pe X, nu au fost verificate independent de redacție.

🔴 "Queremos las llaves de todo Madrid"



📹 Libertad Digital pic.twitter.com/duqqfCyjSX — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

🔴 La marcha en Gran Vía da la vuelta hacia Plaza de España y queda contenida por dos cordones policiales en ambos extremos. La inmensa mayoría de los comercios de este tramo tienen las persianas bajadas



📹 Libertad Digital pic.twitter.com/6km05OoMSp — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

🔴Piquete en el Burger King en el centro de Barcelona: "Haber cerrado"



📹 Libertad Digital pic.twitter.com/878FVrjc8O — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

🔴 "Fuera la policía de nuestros barrios"



📹 Libertad Digital pic.twitter.com/2stk5LY7A9 — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Reacțiile politice

Reacțiile urmează linia politică. Vox, prin Santiago Abascal, l-a numit pe Pedro Sánchez „dictador”, acuzând că ar trimite „sindicatos mafiosos”. Jorge Azcón (PP, președintele Aragónului) a acuzat sindicatele de scop electoral. Ione Belarra (Podemos) a criticat un dispozitiv polițienesc „violento y desproporcionado”, iar Irene Montero a vorbit de „represión”. Junts, prin Jordi Turull, a spus că greva nu are un destinatar „claro”, în timp ce Oriol Junqueras (ERC) a spus că are „todo el sentido del mundo”. Conform Libertad Digital, miniștri din PSOE și Sumar și-au exprimat sprijinul pentru mobilizări.

A câta grevă generală este în Spania

Sursele spaniole consultate nu numerotează 11-N. Numărul depinde de criteriu. Dacă se numără greva generală convocată împreună de CCOO și UGT de la restaurarea democrației, lista este: 14 decembrie 1988, 28 mai 1992, 27 ianuarie 1994, 20 iunie 2002, 29 septembrie 2010, 29 martie 2012 și 14 noiembrie 2012. După această numărătoare a redacției, 11-N ar fi a opta. O primă grevă generală, din 20 iunie 1985, fusese convocată doar de CCOO.

Și în România?

În cei 36 de ani de la Revoluție, România a avut greve generale în învățământ (1999, 2000, 2002, 2005 și 2023), dar acestea au fost sectoriale. În mai 1999 a avut loc o grevă generală confederală, cu o participare estimată la circa 10%, potrivit surselor istorice consultate. Cel mai recent exemplu este greva Sanitas din 28-31 iulie 2026, declarată în baza art. 155 din Legea dialogului social 367/2022 (grevă împotriva politicilor guvernamentale) și suspendată după trei zile. Din documentarea noastră nu rezultă o grevă generală interprofesională la nivel național, cu participare de masă, comparabilă cu cea din Spania. Aceasta este o concluzie a redacției, nu o afirmație dintr-o sursă.

Ce urmează

Pentru după-amiază sunt programate mitinguri la Madrid, Zaragoza (ora 18:00) și Córdoba (17:30). Unai Sordo a cerut ca străzile să fie pline: „Hay que petar esta tarde las calles españolas”. Bilanțul oficial al participării și al incidentelor va fi cunoscut abia după încheierea zilei, iar disputa cifrelor dintre sindicate și patronat va continua înaintea alegerilor.

Surse

Comentarii