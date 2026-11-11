Pe scurt: Cabana, construită în mare parte din lemn, ardea generalizat la sosirea pompierilor. Trei autospeciale au fost mobilizate, iar cauza incendiului va fi stabilită după stingerea focului.

Un incendiu violent la o cabană din Straja, în Valea Jiului, județul Hunedoara, a mobilizat miercuri dimineață, 11 noiembrie, mai multe echipaje ale pompierilor militari din Petroșani și Lupeni.

Clădirea avea 12 locuri de cazare, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, potrivit AGERPRES.

La sosirea echipajelor de intervenție, cabana, construită în mare parte din lemn, ardea generalizat. Flăcările cuprinseseră parterul, cele două etaje ale construcției și mansarda.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu violent la o cabană din Straja: flăcările au cuprins parterul, etajele și mansarda — VIDEO

În momentul izbucnirii incendiului, în spațiile de cazare nu se aflau turiști

În momentul izbucnirii incendiului, în spațiile de cazare nu se aflau turiști. „Din fericire, în cele 12 locuri de cazare ale cabanei nu se aflau turiști, iar nicio persoană nu a fost rănită în urma izbucnirii flăcărilor”, a precizat ISU Hunedoara.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul, însă intervenția nu era încheiată la momentul informării. Echipajele continuau misiunea pentru lichidarea focului.

Pentru stingere au fost mobilizate trei autospeciale de mare și medie capacitate. La cabana din stațiunea montană a fost direcționată și o ambulanță SMURD.

Incendiul izbucnit la Straja a fost lichidat. Un echipaj de pompieri a rămas la fața locului pentru supravegherea zonei.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și stingerea incendiului.

Comentarii