Pe scurt: Rezultatele proiectului european RIBES, coordonat la ULBS de prof. Mihaela Antofie, au fost prezentate miercuri la CJ Sibiu. Daniela Cîmpean susține și extinderea ideii la nivelul Regiunii Centru.

Cercetători de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au prezentat miercuri, 11 noiembrie, la Consiliul Județean Sibiu, soluții prin care lâna de oaie poate fi transformată în îngrășământ, iar biomasa poate fi folosită pentru producerea de energie.

Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a propus ca participanții să stabilească împreună care dintre aceste rezultate pot fi aplicate în județul Sibiu, unde, spune ea, există crescători de animale care nu reușesc să valorifice lâna.

Ce au prezentat cercetătorii

Conferința a marcat încheierea proiectului european RIBES și a fost organizată de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului a ULBS. Echipa facultății este coordonată de prof. Mihaela Antofie.

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Pe lângă folosirea lânii de oaie ca îngrășământ, s-a discutat despre valorificarea biomasei pentru energie și despre noi oportunități de dezvoltare economică, potrivit mesajului publicat de Daniela Cîmpean pe pagina de Facebook a Consiliului Județean. Biomasa înseamnă, pe scurt, materie de origine vegetală sau animală, de exemplu resturile din agricultură, care poate fi folosită drept combustibil.

Proiectul a început în februarie 2024, iar ULBS este partenerul din România. În iulie 2025, la Ferma Didactică a universității de la Rusciori, în comuna Șura Mică, cercetătorii au prezentat studii despre cantitatea de biomasă disponibilă în județul Sibiu și au lucrat la un plan pentru ceea ce numesc „bioeconomie circulară”, adică refolosirea resurselor naturale și a resturilor din agricultură în loc să fie aruncate, potrivit agendei publicate de universitate.

Cîmpean: rezultatele nu trebuie să rămână doar în rapoarte

Președinta CJ a scris că pe ea a interesat-o, înainte de toate, cum pot fi puse în practică aceste soluții în județul Sibiu. Ea a amintit de crescătorii de animale care nu reușesc să valorifice lâna, de resursele naturale folosite insuficient și de comunitățile care au nevoie de noi oportunități economice, dar și de cercetătorii, antreprenorii și oamenii care pot contribui la găsirea unor soluții.

Din acest motiv, a propus să se stabilească împreună ce rezultate ale cercetării pot fi aplicate în județ, ce parteneriate sunt necesare și cum pot deveni ideile activități economice viabile.

„Nu îmi doresc ca rezultatele unor proiecte valoroase să rămână doar în rapoarte”, a scris Daniela Cîmpean. Ea spune că și-ar dori ca acestea să se transforme în investiții, locuri de muncă și venituri mai bune pentru oameni.

Ideea, dusă și în Regiunea Centru

În timpul discuțiilor a fost lansată și propunerea ca abordarea să fie extinsă la nivelul Regiunii Centru, din care fac parte județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Daniela Cîmpean susține ideea și spune că, în calitate de președintă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, poate facilita colaborarea dintre județe, universități, administrații și mediul de afaceri. Consiliul este organismul care coordonează dezvoltarea celor șase județe și stabilește prioritățile de finanțare din regiune.

La începutul lunii noiembrie, Consiliul Județean a căutat soluții și pentru ca produsele fermelor din Sibiu să ajungă pe mesele școlilor și ale spitalelor.

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