Pe scurt: Inspectoratele școlare, inclusiv cel din Sibiu, trebuie să trimită până joi, 12 noiembrie, câte posturi au desființat, ce sporuri au tăiat și cât au economisit la salarii. Ministerul cere și propuneri de reorganizare a unităților extrașcolare, precum palatele copiilor, pentru 2027–2028. Datele au fost cerute de Ministerul Finanțelor pentru bugetul pe 2027.

Inspectoratele școlare din toată țara, inclusiv Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu, trebuie să trimită Ministerului Educației până joi, 12 noiembrie, la ora 15:00, câte posturi au desființat și ce sporuri au tăiat în acest an. Datele vor sta la baza bugetului pe 2027, arată o adresă a ministerului publicată de Edupedu.ro.

Ministerul cere și propunerile de reorganizare pentru unitățile de educație extrașcolară, adică palatele și cluburile copiilor, începând cu anul școlar 2027–2028. Raportarea se face atât pentru inspectorat, cât și pentru fiecare unitate extrașcolară din județ.

Ce trebuie să raporteze inspectoratele

Inspectoratele trebuie să trimită numărul de posturi aprobate și ocupate la 31 decembrie 2025, la 1 iulie 2026 și la 31 octombrie 2026, precum și câte posturi au fost desființate, separat cele ocupate de cele libere. Ministerul atrage atenția că desființarea posturilor libere, care nu erau oricum plătite, nu aduce economii reale.

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La capitolul salarii, inspectoratele trebuie să arate cât au cheltuit pe personal în 2025, ținta de reducere de 10%, cât au economisit efectiv până la 31 octombrie și cât estimează că vor economisi până la sfârșitul anului. Trebuie calculat și efectul pe tot anul 2027 al măsurilor luate în a doua jumătate a lui 2026.

Acolo unde economiile nu au atins ținta de 10%, inspectoratele trebuie să explice de ce, ce a întârziat măsurile și ce vor face pentru a recupera, cu termene. Separat, ministerul vrea lista sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi salariale reduse sau eliminate, cu impactul financiar al fiecăreia.

De ce cere ministerul datele acum

Datele au fost cerute pe 3 noiembrie de Ministerul Finanțelor, care pregătește strategia fiscal-bugetară pentru 2027–2029 și bugetul pe 2027. Alocările de anul viitor se vor stabili pe baza rezultatelor măsurilor de reducere a cheltuielilor de personal din Ordonanța de urgență 7/2026, aceeași care a obligat și primăriile să taie posturi. La Sibiu, Primăria municipiului a desființat 77 de posturi și un serviciu întreg în urma acestei ordonanțe.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a spus recent că ar vrea să corecteze unele măsuri din legea 141/2025, însă nu a precizat care.

În alte județe, reducerile au ajuns deja în instanță. Tribunalul Constanța a suspendat, printr-o decizie executorie, reducerea posturilor de la Palatul Copiilor din Constanța pentru anul școlar 2026–2027. Instanța a arătat că peste 1.100 de copii din județ ar fi rămas fără o parte din cercurile gratuite.

Ce înseamnă pentru Sibiu

În județul Sibiu, peste 5.000 de copii sunt înscriși la activitățile Palatului Copiilor și ale cluburilor copiilor, potrivit conducerii Palatului. În august, directorul adjunct Roxana Teleabă spunea că Palatul Copiilor din Sibiu nu se închide, dar că erau în discuție reduceri la unele cercuri, printre care agrobiologia de la Dumbrăveni și tenisul de masă, oratoria și dezbaterile de la Mediaș.

ISJ Sibiu va raporta și pentru Palatul Copiilor și cluburile din județ. Ce cifre va trimite inspectoratul și ce propuneri de reorganizare va face pentru anul școlar 2027–2028 nu se știe încă.

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