Pe scurt: Legea inițiată de senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu a fost promulgată pe 11 noiembrie. Femeile vor putea fi însoțite de o persoană aleasă pe tot parcursul travaliului și al nașterii, maternitățile trebuie să le protejeze intimitatea, iar nou-născutul rămâne lângă mamă, cu excepția situațiilor justificate medical. Regulile se aplică și maternităților din județul Sibiu.

Femeile însărcinate vor putea avea alături, pe tot parcursul travaliului și al nașterii, o persoană aleasă de ele, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 11 noiembrie, legea inițiată de senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu. Regula se aplică în toate maternitățile, publice și private, inclusiv în cele din județul Sibiu.

Legea completează Legea drepturilor pacientului cu un capitol despre sarcină și naștere. Până acum, prezența partenerului sau a unei rude în sala de naștere depindea de regulamentul fiecărui spital.

„Într-o maternitate partenerul putea intra în sala de naștere, în alta nu avea voie nici în salon, iar multe femei nășteau în saloane comune, fără nicio perdea între ele”, spunea senatoarea în octombrie, într-un comunicat al USR Sibiu.

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Ce drepturi primesc mamele

Legea prevede că femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe toată durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare. Spitalele trebuie să îi protejeze intimitatea prin măsuri organizatorice sau tehnice, inclusiv prin separarea vizuală a spațiilor în care se desfășoară travaliul și nașterea.

La cerere, femeia poate fi însoțită de o persoană aleasă de ea pe tot parcursul travaliului, al nașterii și al transferului dintr-o secție în alta a aceluiași spital. Însoțitorul trebuie să respecte regulile de igienă și de siguranță medicală ale maternității.

Spitalul poate refuza prezența însoțitorului doar în mod excepțional, în situații obiective, justificate medical sau epidemiologic, atunci când prezența acestuia ar pune în pericol siguranța mamei, a nou-născutului, a personalului medical sau a celorlalte femei internate.

Bebelușul rămâne lângă mamă

Nou-născutul are dreptul să rămână împreună cu mama imediat după naștere și pe toată durata internării. Separarea este permisă doar din motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră, iar motivul trebuie trecut în documentele medicale.

Maternitățile sunt obligate să organizeze îngrijirea de după naștere astfel încât să încurajeze contactul imediat dintre mamă și copil, începerea alăptării și „rooming-in”, adică sistemul în care bebelușul stă în același salon cu mama, în condiții de siguranță medicală, potrivit Agerpres.

De la o dezbatere în Parlament la lege

Ruxandra Cibu Deaconu, senatoare USR aleasă în județul Sibiu, a depus proiectul la Senat în mai. Senatul l-a adoptat în iunie, iar în octombrie Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților a dat raport de admitere, cu unanimitate de voturi.

Camera Deputaților, care a avut ultimul cuvânt, a votat legea pe 14 octombrie. Potrivit inițiatoarei, au fost 262 de voturi pentru și niciunul împotrivă.

Senatoarea spune că proiectul a pornit de la o dezbatere despre violența obstetricală pe care a organizat-o în Parlament și de la poveștile femeilor care au născut singure. Prin violență obstetricală se înțelege tratamentul umilitor sau lipsit de respect la care pot fi supuse femeile în timpul sarcinii și al nașterii.

„Prea multe femei din România au născut singure, în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital”, declara Ruxandra Cibu Deaconu după votul final.

„Legea spune limpede că lipsa resurselor sau felul în care e organizat spitalul nu mai pot fi motive pentru a refuza aceste drepturi, cu excepția situațiilor justificate medical.” (Ruxandra Cibu Deaconu, senatoare USR Sibiu)

Ce înseamnă pentru maternitățile din Sibiu

Noile obligații privesc toate maternitățile din județ, de stat sau private. Spitalele nu vor mai putea refuza însoțitorul invocând lipsa de spațiu sau propriul regulament, ci doar motive medicale sau epidemiologice concrete.

După votul din Parlament, psihologii din Sibiu au salutat legea, iar medicii au cerut reguli clare pentru aplicarea ei.

Legea intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial, dacă textul ei nu prevede altă dată. Tot miercuri, președintele a promulgat și o altă completare a Legii drepturilor pacientului, prin care asigurații primesc scutece pentru adulți compensate în proporție de 80%.

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