Pe scurt: Contractul acoperă indicatoare, stâlpi, oglinzi rutiere, limitatoare de viteză, parapete și elemente de delimitare. Firma va fi plătită doar pentru lucrările comandate și recepționate, iar garanția minimă este de 24 de luni.

Primăria Sibiu a lansat licitația pentru lucrările de semnalizare verticală pe un an, cu o valoare estimată de 1,67 milioane de lei fără TVA.

Anunțul a fost publicat pe 10 noiembrie în sistemul electronic de achiziții publice, iar ofertele se pot depune până pe 17 decembrie 2026. Procedura este simplificată, iar contractul se atribuie după criteriul prețului cel mai scăzut. Firmele interesate trebuie să depună o garanție de participare de 16.700 de lei, adică 1% din valoarea estimată.

Contractul actual, care a început la 1 ianuarie 2026 și se încheie la finalul anului, a avut o valoare de 890.000 de lei, potrivit articolului publicat de Ora de Sibiu în noiembrie 2025.

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Ce va avea de făcut firma câștigătoare

Lucrările se execută pe bază de comenzi emise de Direcția Tehnică a Primăriei, pe 12 luni de la data din ordinul de începere. Cantitățile din documentație sunt estimate pentru un an și nu reprezintă un minim garantat: Primăria poate comanda mai puțin, iar firma este plătită doar pentru ce a fost executat, măsurat și recepționat. Documentația prevede și o formulă de ajustare a prețului în funcție de indicele costurilor în construcții.

Contractul include furnizarea, confecționarea, montarea, demontarea, repoziționarea și repararea indicatoarelor rutiere, a stâlpilor de susținere, a oglinzilor stradale, a limitatoarelor de viteză și a parapetelor metalice, precum și a indicatoarelor cu LED sau flash-uri alimentate de panouri fotovoltaice.

Cele mai mari cantități estimate sunt pentru montarea a 3.200 de indicatoare cu suprafața de maximum 2 metri pătrați, repoziționarea sau refixarea a 800, demontarea a 2.200 și procurarea a 616 metri pătrați de indicatoare din aluminiu. Lista mai cuprinde 2.200 de metri de stâlpi, 70 de oglinzi rutiere, 280 de metri de limitatoare de viteză, 180 de metri de parapet metalic și 30 de indicatoare cu LED. Firma va curăța de graffiti și autocolante 1.000 de indicatoare.

Separat de indicatoare, contractul prevede montarea a 2.000 de elemente de separare a benzilor de circulație, 490 de stâlpi flexibili, 300 de opritori auto, 300 de stâlpi de delimitare pietonală, 20 de piloni de piatră și 10 rastele pentru biciclete. Din valoarea contractului, 200.000 de lei fără TVA sunt rezervați pentru cumpărarea acestor elemente de siguranță rutieră, în funcție de nevoile Primăriei.

Termene de intervenție

Termenele curg de la confirmarea primirii comenzii și includ deplasarea, asigurarea zonei, furnizarea din stoc și montarea sau remedierea:

3 ore pentru indicatoarele STOP, „Cedează trecerea”, „Trecere pentru pietoni” și „Accesul interzis” și pentru semnalizarea unui pericol iminent;

pentru indicatoarele STOP, „Cedează trecerea”, „Trecere pentru pietoni” și „Accesul interzis” și pentru semnalizarea unui pericol iminent; 24 de ore pentru celelalte indicatoare și oglinzi, la refixare, îndreptare sau înlocuire din stoc;

pentru celelalte indicatoare și oglinzi, la refixare, îndreptare sau înlocuire din stoc; 5 zile lucrătoare pentru limitatoare de viteză, parapete și intervenții fără pericol imediat, sau termenul justificat din comandă;

pentru limitatoare de viteză, parapete și intervenții fără pericol imediat, sau termenul justificat din comandă; pentru indicatoarele personalizate, termenul din comandă, după aprobarea machetei.

Comenzile pentru stâlpi de delimitare, rastele și opritori auto se onorează în maximum cinci zile, iar în situații de urgență în 24 de ore. La comenzile de peste 20 de bucăți, termenul se stabilește de comun acord cu Primăria.

Pentru ca intervenția în trei ore să fie posibilă, firma trebuie să țină un stoc minim de 20 de stâlpi uzuali și câte 20 de indicatoare STOP, „Cedează trecerea”, „Trecere pentru pietoni” și „Accesul interzis”, sau să demonstreze o soluție logistică echivalentă. Oferta trebuie să prevadă cel puțin o echipă de intervenție formată din două persoane și o echipă de rezervă, precum și un număr de telefon disponibil permanent, inclusiv în zilele nelucrătoare și de sărbători.

Garanții și plată

Garanția minimă pentru lucrările de montaj și produsele furnizate este de 24 de luni de la recepție. Pentru folia retroreflectorizantă de clasa 2 a indicatoarelor, producătorul trebuie să ofere o garanție de performanță de cel puțin 10 ani. În perioada de garanție, un defect cu pericol imediat se securizează în maximum trei ore, iar remedierea definitivă se face în 24 de ore pentru elementele critice și în cinci zile lucrătoare pentru celelalte neconformități.

Recepția se face lunar. Pentru fiecare comandă, firma întocmește o fișă de intervenție, cu fotografii făcute înainte și după lucrare și, unde este disponibilă, poziția GPS. Factura se emite doar după ce Primăria acceptă situația de lucrări și numai pentru cantitățile recepționate.

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