Pe scurt: Biletul de trimitere are o excepție pentru urgențele majore venite prin UPU. Ghidul pentru internarea la Spitalul Județean Sibiu precizează și ce dovezi de asigurat și documente medicale trebuie pregătite.

Pacienții care se internează la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu trebuie să pregătească documentele obligatorii pentru internare, haine de schimb, produse de igienă și documentele medicale anterioare.

Unitatea medicală a publicat un ghid cu lucrurile necesare pe durata spitalizării, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a spitalului.

Recomandările vizează pregătirea bagajului înainte de internare, astfel încât pacienții să aibă la îndemână atât actele necesare, cât și obiectele personale pentru perioada tratamentului. Lista include o precizare pentru persoanele care ajung la spital prin Unitatea de Primiri Urgențe.

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Pacienții trebuie să aducă actele de identitate și dovada calității de asigurat

La capitolul documente obligatorii, spitalul enumeră actul de identitate — buletin sau carte de identitate — și cardul național de sănătate. Acestora li se adaugă biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Urgențele majore venite prin UPU fac excepție de la cerința privind biletul de trimitere, precizează unitatea medicală în ghidul pentru pacienți.

Pe lista actelor se află și dovada calității de asigurat. Documentele indicate de spital pentru aceasta sunt adeverința de salariat sau ultimul talon de pensie.

Bagajul trebuie să includă haine lejere, produse de igienă și dosarul medical

Pentru șederea în spital, pacienții sunt îndrumați să aducă haine lejere și papuci de schimb. Variantele enumerate sunt pijamaua, un trening comod sau cămașa de noapte. Papucii trebuie să fie comozi și ușor de curățat.

Trusa de igienă personală trebuie să conțină periuță și pastă de dinți, săpun, șampon, prosop și hârtie igienică. Acestea sunt obiectele de igienă incluse în lista publicată de spital pentru pregătirea bagajului.

Pacienții trebuie să ia cu ei și dosarul medical recent. Spitalul menționează analizele de sânge anterioare, radiografiile și biletele de externare vechi printre documentele medicale care trebuie aduse la internare.

Bijuteriile, sumele mari de bani și alte obiecte de valoare trebuie lăsate acasă. Spitalul precizează că nu își poate asuma răspunderea pentru pierderea acestora.

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