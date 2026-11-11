Lucrările de pe strada Rennes din municipiul Sibiu se apropie de finalizare, iar șoferii ar putea circula din nou pe tronsonul închis încă din această săptămână, dacă vremea va permite încheierea operațiunilor și efectuarea probelor tehnice. Reprezentanții constructorului spun că lucrările vor fi finalizate complet săptămâna viitoare.

Începând cu 30 iulie 2026, circulația rutieră a fost închisă pe strada Rennes, pe tronsonul cuprins între străzile Zaharia Boiu și Școala de Înot, ca urmare a lucrărilor la rețeaua de apă executate de SC Apă Canal SA.

Pentru a limita impactul asupra traficului, au fost instituite și mai multe modificări de circulație. Pe strada Zaharia Boiu, între Rennes și Justiției, circulația a fost organizată în sens unic, dinspre Rennes spre Justiției. Totodată, pe strada Justiției, între Zaharia Boiu și Someșului, a fost instituit dublu sens de circulație, fără posibilitatea parcării pe carosabil.

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Circulația ar putea fi reluată chiar din această săptămână

Potrivit lui Marius Bruca, reprezentantul DE Construct, lucrările sunt într-un stadiu avansat, iar constructorul încearcă să permită reluarea circulației cât mai curând.

„Lucrările vor fi finalizate complet săptămâna viitoare, iar tot atunci se va încheia și perioada de restricționare a circulației. Vor mai rămâne de realizat marcajele rutiere și echiparea hidraulică a unor cămine, însă aceste lucrări se pot executa fără a afecta traficul.

Dacă vremea ne va permite, ne străduim să redeschidem circulația chiar din această săptămână, însă nu putem da încă o certitudine. Trebuie să ținem cont de precipitații și de rezultatele unor probe, care ar putea să nu fie corespunzătoare în urma ploilor. Din cauza precipitațiilor, realizarea umpluturilor cu piatră spartă s-a desfășurat mai greu, iar compactarea nu a mai putut fi realizată în condițiile prevăzute de cerințele tehnice. Umiditatea materialului influențează rezultatele probelor de compactare”, a declarat Marius Bruca.

Mai sunt necesare verificări tehnice

Așadar, principala condiție pentru redeschiderea străzii este finalizarea operațiunilor care depind de condițiile meteorologice și obținerea unor rezultate corespunzătoare la testele de compactare.

Marcajele rutiere și lucrările de echipare hidraulică a căminelor vor putea fi realizate ulterior, fără să fie necesară menținerea restricțiilor de circulație.

Dacă vremea va fi favorabilă și probele tehnice vor fi conforme, șoferii ar putea scăpa de restricțiile de pe strada Rennes chiar înainte de finalizarea tuturor lucrărilor.





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