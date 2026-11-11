Pe scurt:
PSD a anunțat că nu votează moțiunea, pe motiv de stabilitate. USR a numit-o diversiune politică, iar PNL a susținut că ea confirmă o colaborare între PSD și AUR.
Senatul a respins miercuri moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Au fost 21 de voturi pentru, 46 împotrivă și 13 abțineri.
Moțiunea se intitula „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. A fost depusă miercurea trecută în plenul Senatului de liderul senatorilor AUR și semnată de 30 de parlamentari ai partidului, potrivit AGERPRES.
Ce au spus grupurile în dezbatere
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a acuzat lipsă de transparență și de onestitate în modul în care sunt prezentate finanțele publice.
Din partea PSD, Dogariu a anunțat că social-democrații nu votează moțiunea, pentru că vor să asigure stabilitatea și bunăstarea țării.
Liberalul Horga a susținut că moțiunea confirmă colaborarea dintre PSD și AUR. Din partea USR, Mircescu a numit moțiunea o diversiune politică și a spus că PSD are o problemă de imagine, iar AUR schimbă narativul, potrivit AGERPRES.
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