Pe scurt: Bugetul pe 2027 se va baza, cel mai probabil, pe aceeași cotă de TVA de 21%, a spus miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în Senat. Impozitul minim pe cifra de afaceri, plătit de companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, dispare de la 1 ianuarie 2027. AUR îl acuză că prezintă un deficit mai mic decât cel calculat după metoda europeană.

Bugetul României pe 2027 se va baza, cel mai probabil, pe aceeași cotă de TVA de 21%, iar impozitul minim pe cifra de afaceri plătit de marile companii va dispărea de anul viitor, a spus miercuri, 11 noiembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în plenul Senatului.

Ministrul a fost chemat în Senat la dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva lui. Moțiunea a fost respinsă, cu 21 de voturi pentru și 46 împotrivă.

TVA rămâne la 21%

Cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21% în august 2025, ca parte a măsurilor de reducere a deficitului. Pentru bugetul de anul viitor, Nazare a spus că statul se va baza, cel mai probabil, pe încasările din aceeași cotă, potrivit Știrile ProTV.

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„Creșterea sau scăderea TVA-ului în acest moment sunt lucruri pe care trebuie să le cântărim extrem de atent. Înseamnă și un impact bugetar suplimentar”, a declarat ministrul. O reducere a TVA în 2027 este, așadar, puțin probabilă.

Ce este impozitul care dispare

Impozitul minim pe cifra de afaceri, cunoscut ca IMCA, se aplică marilor companii, cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Practic, chiar dacă o astfel de firmă declară profit mic sau pierdere, trebuie să plătească un minim calculat din vânzări. Inițial cota a fost de 1%, iar în 2026 a fost redusă la 0,5%.

Eliminarea lui de la 1 ianuarie 2027 a fost promisă încă din 2025, când impozitul a fost înjumătățit, și apare în programul de guvernare. Nazare o confirmase și săptămâna trecută. Miercuri, în Senat, ministrul a numit impozitul o „taxă toxică”.

„Acea taxă toxică este IMCA, iar acest angajament este în programul de guvernare. Ne-a penalizat foarte mult, a penalizat dezvoltarea României în ultimii ani”, a spus Alexandru Nazare.

Disputa cu AUR pe deficit

Parlamentarii AUR l-au acuzat pe ministru că prezintă românilor un deficit mai mic decât cel calculat după metoda europeană ESA, cea pe care o folosește Comisia Europeană pentru a compara statele. Diferența ar fi, potrivit lor, de 28 de miliarde de lei.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că ministrul „se laudă cu reducerea deficitului bugetar la 3,81% din PIB în primele 9 luni”, dar omite estimarea făcută după metoda europeană.

Nazare a răspuns că deficitul scade indiferent de metoda de calcul: „Nu există o cifră pentru români și alta pentru Bruxelles. Există o singură execuție bugetară citită în două calendare și amândouă aceste calendare arată aceeași direcție.”

Ce urmează pentru bugetul pe 2027

Ministerul Finanțelor a cerut celorlalte ministere să își încarce într-o aplicație dedicată cererile de bani pentru 2027, împreună cu propuneri de reducere a cheltuielilor. Nazare urmează să revină în Parlament pentru a prezenta raportul despre situația financiară a țării.

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