Pe scurt: Nicușor Dan invocă propriile proteste și procese cu statul pentru a explica de ce îi înțelege pe alegătorii AUR. Criticile sale vizează însă credibilitatea partidului în fața investitorilor.

Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 10 noiembrie 2026, seara, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, de ce a exclus AUR de la guvernare.

El a susținut că participarea partidului condus de George Simion la Executiv ar fi provocat rapid retrogradarea ratingului de țară, potrivit Mediafax.

Șeful statului a afirmat că formațiunea este percepută drept populistă de piețele financiare, investitori și agențiile de rating. În privința alegătorilor AUR, Nicușor Dan consideră că aceștia sunt motivați în principal de nemulțumirea față de statul român, însă a făcut o distincție între un partid de protest și o formațiune care își propune să guverneze.

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„Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan invocă riscul retrogradării ratingului de țară

Președintele a susținut că intrarea AUR la guvernare ar fi putut determina, într-un interval foarte scurt, retrogradarea ratingului de țară și creșterea costurilor la care România se împrumută.

„Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi”, a spus Nicușor Dan. În opinia sa, AUR nu îndeplinește aceste condiții.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre excluderea AUR din viitorul Executiv, după căderea Guvernului Mureșan. Nicușor Dan invocase atunci direcția pro-occidentală și stabilitatea financiară.

„O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist”, a declarat președintele.

El a explicat că percepția unui partid drept populist poate influența direct costurile de finanțare ale statului, deoarece investitorii și agențiile de rating iau în calcul riscurile politice și economice.

„E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating”, a spus Nicușor Dan.

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