Pe scurt: Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Piața Mare a Sibiului a fost începută în 1726, de iezuiți, cu sprijinul comandanților austrieci ai Transilvaniei. Aici au intrat împărații Francisc I și Franz Iosef I, iar între 1908 și 1918 a fost paroh un prinț de Hohenlohe. Simbolul de deasupra amvonului, pe care unii turiști îl cred masonic, este „Ochiul lui Dumnezeu”, înconjurat de triunghiul Sfintei Treimi.

Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Piața Mare a Sibiului, lipită de clădirea Primăriei, a împlinit 300 de ani de la punerea pietrei de temelie. În lăcașul ridicat de iezuiți au intrat doi împărați, a predicat timp de zece ani un prinț, iar deasupra amvonului se află un simbol pe care mulți turiști îl iau drept masonic.

Povestea bisericii a fost publicată miercuri, 11 noiembrie, de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, într-o postare din seria „Oameni și locuri de poveste”. Explicațiile istorice îi aparțin lectorului Marius Șpechea, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

O biserică ridicată în ciuda sașilor

Înainte de construcția bisericii, comunitatea catolică din Sibiu s-a rugat ani de zile în vechea „Hală a Croitorilor”, în biserica franciscană de pe actuala stradă a Șelarilor sau într-o capelă a Casei Lutsch. Noul lăcaș a fost posibil datorită comandanților austrieci ai Transilvaniei, care au sprijinit venirea iezuiților în această parte a Imperiului Habsburgic.

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Piatra de temelie a fost pusă pe 4 iulie 1726. „Voi așeza Locașul Meu în mijlocul vostru”, a spus atunci preotul Adamus Sandschuster.

„Motto-ul ales nu era întâmplător, ci un fel de răspuns la opoziția inițială a sașilor cu privire la așezarea iezuiților în oraș și construcția unei noi biserici”, explică Marius Șpechea.

Începuturile au fost complicate. „Magistratul orașului a încercat, printr-un interpus, să contraliciteze achiziționarea unui imobil în zona centrală, unde se dorea construită noua biserică”, spune universitarul sibian. Altfel spus, conducerea orașului a încercat, prin cineva trimis în locul ei, să ofere mai mult pe clădirea de care iezuiții aveau nevoie.

Lucrările au durat opt ani, iar biserica a fost ridicată în stil baroc vienez târziu. La început, interiorul a fost doar văruit în alb și avea un altar principal și șase altare laterale, așezate în nișe.

Biserica romano-catolică din Piața Mare, într-o fotografie veche. Foto: arhivă, via Daniela Cîmpean / Facebook

De la biserica soldaților la biserica parohiei

În primii ani, lăcașul nu era pentru toată lumea. „La început era o biserică militară care deservea, în mod particular, militarii din garnizoană și familiile acestora. Ulterior, după desființarea Ordinului Iezuiților, în 1773, se transformă într-o biserică parohială, așa cum o înțelegem astăzi”, explică lectorul.

Tot aici sunt înmormântați comandanți militari ai acelor vremuri. Unul dintre ei este generalul-guvernator Franz Anton Paul de Walis, de numele căruia este legată și amplasarea statuii Sfântului Nepomuk în centrul Sibiului. Altul este contele Otto Ferdinand de Abensperg, comandant militar, al cărui monument funerar domină zona altarului principal.

Interiorul bisericii, cu altarul principal în fund. Foto: Daniela Cîmpean / Facebook

Doi împărați și un prinț ajuns paroh la Sibiu

Pragul bisericii a fost trecut și de doi împărați: Francisc I, în septembrie 1817, și Franz Iosef I, în iulie 1852.

Timp de un deceniu, aici a predicat un prinț. „Între anii 1908-1918, comunitatea catolică sibiană îl primește ca păstor «cu mare entuziasm», așa cum este consemnat în Cronica parohiei, pe tânărul preot Karl Egon, prinț de Hohenlohe. Instalarea festivă a fost făcută de către Episcopul Transilvaniei, Karol Gustav, conte Majlath, în noiembrie 1908”, povestește Marius Șpechea.

Pictorul lui Brukenthal și sfânta cu o carte în mână

Cea mai impresionantă lucrare din biserică este fresca altarului principal, care arată încoronarea Maicii Domnului de către Sfânta Treime. A fost pictată în 1777 de austriacul Anton Steinwald, pictorul guvernatorului Samuel von Brukenthal. Privirile sunt atrase și de cele zece vitralii, realizate la Budapesta și donate în 1904 de familii catolice înstărite.

Un detaliu mai puțin observat este pictura Sfintei Tereza de Avila, care nu poartă haine de mănăstire, ci haine civile, și ține o carte în mână. „Promovarea educației feminine prin reprezentarea unei sfinte catolice cu o carte în mână devenea un mesaj puternic pentru cei care treceau pragul bisericii”, explică lectorul.

Amvonul bisericii, în stil baroc. Foto: Daniela Cîmpean / Facebook

„Ochiul lui Dumnezeu”, confundat cu un simbol masonic

Deasupra amvonului, locul de unde preotul ține predica, se află un ochi înconjurat de un triunghi și de raze aurite. Pentru mulți vizitatori, imaginea trimite la francmasoni. Explicația este însă religioasă.

„Avem «Ochiul lui Dumnezeu», înconjurat de un triunghi care reprezintă Sfânta Treime. Lucrurile sunt clare, însă vin destui turiști să-l fotografieze, susținând că este un simbol al francmasonilor. Nimic mai fals!”, spune Marius Șpechea.

„Ochiul lui Dumnezeu”, înconjurat de triunghiul care simbolizează Sfânta Treime. Foto: Daniela Cîmpean / Facebook

Clopotele, topite pentru muniție în Primul Război Mondial

Primul Război Mondial a lăsat turla bisericii cu un singur clopot. Celelalte au fost rechiziționate și transformate în muniție. Abia în 1931 au putut fi cumpărate și montate clopotele de astăzi, care bat la fiecare sfert de oră și anunță începutul liturghiei de duminică.

Clopotele noi au fost cumpărate de familii de credincioși. „Au existat acei «nași de clopot», în persoana unor reprezentanți ai familiilor care s-au asociat pentru cumpărarea clopotelor. În fotografii, «nașii» apar ținând palmele pe noile clopote în timpul slujbei de sfințire organizate în fața bisericii”, spune lectorul.

Preoți binecuvântând clopote noi, într-o fotografie de arhivă. Foto: arhivă, via Daniela Cîmpean / Facebook

Preotul trecut prin închisoare care a salvat acoperișul

Perioada comunistă a fost grea pentru cultele din România, cu numeroase abuzuri împotriva credincioșilor și a preoților. Catolicilor din Sibiu le este cunoscut numele părintelui Fuchs Gabor, care a devenit paroh al bisericii după șase ani de închisoare și alți patru de muncă silnică. Cu un doctorat obținut la Berlin, el a salvat de la degradare, la începutul anilor '70, acoperișul bisericii și turla mică.

Părintele Otto Nutz a curățat și a refăcut pictura interioară în 1977–1978. Tot el a recuperat statuia Sfântului Nepomuk și a așezat-o, în 1987, în curtea parohiei.

Procesiune în centrul vechi al Sibiului, într-o fotografie de arhivă. Foto: arhivă, via Daniela Cîmpean / Facebook

Paroh la 42 de ani, pentru aproape 1.600 de credincioși

Astăzi, de biserică are grijă preotul Róbert-Attila Birton, în vârstă de 42 de ani. A studiat 12 ani teologia, la Seminarul Teologic din Alba Iulia, la Universitatea Pontificală Gregoriană de la Roma și la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Din 1 august 2025 se ocupă de aproape 1.600 de credincioși romano-catolici din parohiile județului Sibiu. Spune că rugăciunile lor sunt îndreptate mai ales spre încetarea războaielor, pacea între popoare, înțelegere și respect reciproc.

Preotul vorbește și despre relația dintre confesiunile creștine: „Aceste diferențe există și merită cunoscute și respectate, însă nu ar trebui să devină motive de separare sau de îndepărtare între oameni. Iubirea aproapelui, iertarea, solidaritatea, grija față de cei aflați în suferință și respectul pentru demnitatea fiecărui om sunt valori care ar trebui să ne apropie pe toți.”

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