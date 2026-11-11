Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul partidului SOS România, a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru două infracțiuni de ultraj, a anunțat miercuri Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii o acuză că a jignit și a amenințat doi polițiști care veniseră la ea acasă să-i înmâneze o amendă.

Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța care judecă dosarul pe fond.

Diana Iovanovici-Șoșoacă, europarlamentar și lider SOS România. Foto: Parlamentul European

Amenda pentru filmarea din cabina de vot

Potrivit comunicatului Parchetului General, pe 15 decembrie 2024 doi polițiști de la o secție din București au mers la locuința europarlamentarului ca să-i înmâneze procesul-verbal de contravenție încheiat pe 24 noiembrie 2024. În ziua primului tur al alegerilor prezidențiale, Șoșoacă se filmase în cabina de vot și transmisese imaginile public, încălcând legea pentru alegerea președintelui.

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Polițiștii s-au prezentat și i-au spus de ce au venit. Procurorii scriu că Șoșoacă, „într-o vădită stare de surescitare, evidențiată de afirmațiile repetate «turbez de furie»”, s-a prevalat de funcția ei: „Eu sunt europarlamentar. Ce căutați la un europarlamentar acasă”. A refuzat amenda și nu i-a lăsat pe polițiști să o afișeze pe ușa casei.

„Cred că-mi iau armă”

După aceea, potrivit rechizitoriului, i-a urmărit pe polițiști pe stradă și i-a insultat, cu expresii precum „fir-ar mama lor de scârbe” și „mama voastră de nenorociți ordinari”. I-a amenințat apoi direct într-o transmisie live pe TikTok și Facebook:

„Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii.”

„O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii.”

Cei doi polițiști au văzut înregistrările postate de ea, iar amenințările „le-au generat o puternică stare de temere”, arată procurorii.

Al doilea proces pentru europarlamentar

Nu este singurul dosar în care Șoșoacă a ajuns în fața judecătorilor. În iulie, tot Parchetul General a trimis-o în judecată pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, după incidentul din decembrie 2021 cu o echipă a televiziunii italiene RAI, reținută în biroul ei de avocată. În octombrie, Înalta Curte a dispus începerea judecății în acel dosar.

Parlamentul European i-a ridicat imunitatea în aprilie, la cererea procurorilor, cum am scris atunci.

Trimiterea în judecată nu înseamnă că o persoană este vinovată. Diana Șoșoacă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Surse: comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, preluat de News.ro, HotNews și Mediafax; Capital, pentru dosarul RAI.

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