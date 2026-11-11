Pe scurt: Pe lacurile de la Mândra au fost identificate 161 de specii de păsări. Printre surprizele întâlnite de ghidul Mihai Proca se numără și o gâscă cu gât roșu, observată alături de un cârd de gârlițe mari.

O drumeție pentru familii la Eleșteele de la Mândra, dedicată observării păsărilor de apă care își petrec sezonul rece pe lacurile din județul Sibiu, este programată pentru 15 noiembrie 2026.

Tura este potrivită atât adulților, cât și copiilor, potrivit comunicatului transmis de Anii Drumeției, organizatorul activității.

Toamna aduce în România numeroase specii care cuibăresc în nordul Europei și care, odată cu scăderea temperaturilor, migrează spre zone mai blânde. Eleșteele de la Mândra sunt unul dintre locurile în care pot fi observate rațe, gâște, cormorani, egrete mari sau stârci cenușii.

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Participanții vor căuta păsările de iarnă cu binocluri și luneta

Ghidul Mihai Proca, care are 13 ani de experiență în turism și peste 20 de ani de activitate și colaborări în domeniul protecției mediului, va pune la dispoziția participanților binocluri și o lunetă pentru observarea păsărilor.

„În urmă cu doi ani am avut surpriza să vedem pe lacurile de la Mândra un exemplar de gâscă cu gât roșu care înota alături de un cârd de gârlițe mari. Astfel de exemplare rare sunt cele mai căutate de pasionații de păsări”, spune Mihai Proca.

Participanții vor încerca să identifice atât speciile care iernează aici, precum rața cu cap castaniu, rața moțată, cormoranul, egreta mare sau stârcul cenușiu, cât și păsări mai rare care se opresc pe lacuri. Printre acestea se numără ferestrașul mare și ferestrașul mic, călifarul alb și călifarul roșu, cufundarul mic și cufundarul polar sau gâsca cu gât roșu.

La Mândra au fost identificate 161 de specii de păsări

Eleșteele reprezintă de mult timp un habitat important pentru păsările acvatice. „Din 1990 până în prezent, în această zonă au fost identificate 161 de specii de păsări, dintre care 89 sunt specii clocitoare.

Vom împărtăși și curiozități din lumea păsărilor, atât despre cele care rămân peste iarnă în țara noastră, cât și despre cele care se vor întoarce din migrație, începând cu luna aprilie, pentru a cuibări în această zonă”, a precizat Mihai Proca.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre o acțiune de ecologizare la Păltiniș, urmată de patru trasee de drumeție ghidată, organizată tot în cadrul programului „Anii Drumeției”.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu, în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Acesta urmărește îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județ și promovarea activităților de ecoturism.

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