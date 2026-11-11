Pe scurt: De la meditații la matematică și română până la vizite în companii, proiectul îi sprijină pe elevi să își aleagă parcursul școlar și profesional. Atelierele îi implică și pe părinți, iar profesorii au acces la resurse și întâlniri online.

Peste 2.000 de elevi din județul Sibiu beneficiază de meditații, consiliere, ateliere și activități de orientare profesională prin proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente! Județul Sibiu”, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS).

Proiectul implică 25 de angajați, iar printre beneficiari se numără și profesori, părinți și reprezentanți ai unor companii, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, desfășoară activitățile din 2021, în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER Elveția și Inspectoratul Județean Școlar Sibiu. Proiectul, cu codul 942.424, se află în a doua fază, după etapa din perioada 2021–2024, și are termen de încheiere în iulie 2027. Activitățile se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Elevii primesc meditații și sprijin pentru alegerea liceului sau a unei meserii

De la începutul anului școlar, echipele de psihologi și consilieri școlari sunt prezente zilnic în sprijinul elevilor din clasele a IV-a, a V-a, a VII-a și a VIII-a din Mărginimea Sibiului. Programul cuprinde meditații la matematică și literatura română, în regim after-school, precum și sesiuni de consiliere, organizate zilnic sau săptămânal.

Elevii participă și la ateliere și vizite tematice la licee sau companii. Aceste activități urmăresc să le ofere informații despre propriile interese și aptitudini, dar și răspunsuri care să îi ajute în alegerea unui parcurs liceal.

Pentru copiii din primul ciclu de învățământ și de la începutul celui de-al doilea sunt organizate ateliere sau întâlniri de tip club, la care participă și părinții. Periodic au loc ateliere mamă-fiică sau tată-fiu, concepute pentru consolidarea relației dintre părinte și copil. Întâlnirile includ activități creative și practice, precum realizarea unor decorațiuni cu tematică religioasă, culturală sau socială.

Pentru elevii claselor a X-a și a XI-a din câteva licee tehnice din Sibiu și Săliște, echipa de consilieri a reluat activitățile de orientare profesională și mediere pentru angajare. Tinerii primesc ajutor pentru a aplica la un loc de muncă, beneficiază de ghidare profesională și participă la vizite în companii.

Această componentă include și workshopuri pentru angajatori, precum și schimburi de experiență cu mediatori și consilieri de orientare și plasare pe piața muncii din alte organizații, între care OpenFields Cluj-Napoca.

Profesorii au un program hibrid pentru prevenirea abandonului școlar

Pe lângă consilierea permanentă oferită cadrelor didactice de un specialist, în toamna anului 2026 a fost creat programul „Accesează Potențialul”, în cadrul activităților de sprijin pentru combaterea abandonului școlar. Programul este realizat de un specialist al Asociației Potențial și se adresează profesorilor din gimnaziu și din liceele tehnice partenere în proiect.

Programul are un format hibrid: atelierele desfășurate în școli sunt completate de resurse tematice și ateliere online, disponibile printr-o platformă digitală creată special pentru proiect. Profesorilor le sunt oferite teorii, practici și metode pentru înțelegerea unor situații-limită sau problematice, întâlnite atât la școală, cât și la nivel personal. Activitățile urmăresc dezvoltarea competențelor relaționale și identificarea unor modalități concrete prin care cadrele didactice pot sprijini dezvoltarea elevilor.

Comentarii