Pe scurt: Biroul Politic al Forța Dreptei a decis în unanimitate fuziunea prin absorbție în PNL. Ilie Bolojan vrea să construiască în jurul liberalilor ceea ce numește „Polul Modernizării”, o alternativă la „axa PSD AUR”.

Forța Dreptei, partidul condus de fostul premier Ludovic Orban, va fuziona prin absorbție cu PNL. Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri, 11 noiembrie, începerea negocierilor, care se vor încheia până la începutul lui decembrie. Fuziunea va fi finalizată cel târziu în primul trimestru al anului viitor.

„Îi mulțumesc domnului Ludovic Orban și colegilor din Forța Dreptei pentru această decizie. Bine ai revenit acasă!”, a declarat Bolojan după prima discuție cu liderul Forța Dreptei, potrivit Mediafax.

Orban: „Nu mai există niciun motiv”

Biroul Politic al Forța Dreptei a decis în unanimitate fuziunea prin absorbție în PNL și i-a dat lui Orban mandat să negocieze cu liberalii etapele necesare.

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„Nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojan și de echipa sa”, a spus Orban. El a afirmat că cei mai mulți membri ai partidului său sunt liberali care au plecat din PNL atunci când fostul președinte Klaus Iohannis a impus conducerii partidului guvernarea cu PSD.

Orban a condus PNL între 2017 și 2021 și a fost premier între 2019 și 2020. A plecat din partid în 2021, după ce a pierdut conducerea liberalilor în fața lui Florin Cîțu, și a înființat Forța Dreptei.

Calendarul fuziunii și „Polul Modernizării”

Ilie Bolojan, președintele PNL și fost premier

Bolojan a descris fuziunea drept primul pas spre ceea ce a numit „Polul Modernizării”. „Am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și cel mai târziu, în primul trimestru al anului viitor, vom parcurge procedurile statutare, Consilii Naționale și Congrese pentru a încheia acest proiect politic”, a spus liderul PNL.

El a susținut că PNL vrea să ofere „o alternativă serioasă” la ceea ce a numit „axa PSD AUR”, care, în opinia sa, „chiar în aceste zile în Parlament continuă să captureze instituțiile statului”.

Ora de Sibiu a scris miercuri despre votul Parlamentului pentru conducerea TVR și a Radio România, dat cu susținerea AUR și PSD. După numiri, deputata PNL de Sibiu Raluca Turcan le-a cerut celor două partide să publice un presupus protocol secret.

USR, principalul partener

După anunțul fuziunii, Bolojan a spus că PNL va iniția discuții cu toate partidele interesate de un proiect de reformă. „Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie (…) de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a spus și că negocierile vor cere eforturi de convingere și că perioada următoare nu va fi una ușoară.

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