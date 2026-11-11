Fermierii din comuna Mihăileni ale căror dosare au neconcordanțe la verificările APIA prin teledetecție sunt chemați vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 10:00, la primărie, ca să semneze contestațiile.
Anunțul a fost publicat miercuri, 11 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei comunei Mihăileni, din județul Sibiu, lângă Agnita. Instituția precizează că, în urma verificărilor făcute de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin sistemul de teledetecție, la unii fermieri aleși prin eșantionare aleatorie au apărut neconcordanțe între suprafețele declarate și situația terenurilor agricole.
După verificări și clarificări ulterioare, primăria spune că o parte dintre aceste neconcordanțe au fost generate de evaluări eronate și că, pentru ele, trebuie formulate și depuse contestații.
Convocare vineri, la sala de ședințe
Toate persoanele al căror nume apare în tabelul anexat anunțului primăriei sunt așteptate la sediul instituției, în sala de ședințe a Consiliului Local, vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 10:00, pentru a semna contestațiile deja întocmite.
Primăria le cere celor vizați să trateze convocarea cu seriozitate, ca demersurile să poată fi încheiate la timp și drepturile fiecărui fermier să fie respectate, inclusiv în dosarele de plată.
Comentarii
Ultima oră
- Clase mai pline în școlile din orașe, din 2027: ce prevede proiectul Ministerului Educației acum 39 de minute
- Paul Itu, singurul 10 la Bac din Sibiu, invitat de europarlamentarul Dan Barna la Parlamentul European acum o oră
- Jensen Huang pleacă de la conducerea Nvidia, pe fondul unui scandal de relații extraconjugale și presupus spionaj în SUA acum 3 ore
- Cât de des ne gândim la neuroborrelioză? Medici de la SCJU Sibiu, la conferința europeană de la Cluj dedicată bolilor transmise prin căpușe acum 3 ore
- Două comune din județul Sibiu s-ar putea reuni la un secol de la despărțire: Primarul din Rășinari a lansat propunerea către Râul Sadului acum 3 ore