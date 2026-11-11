Fermierii din comuna Mihăileni ale căror dosare au neconcordanțe la verificările APIA prin teledetecție sunt chemați vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 10:00, la primărie, ca să semneze contestațiile.

Anunțul a fost publicat miercuri, 11 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei comunei Mihăileni, din județul Sibiu, lângă Agnita. Instituția precizează că, în urma verificărilor făcute de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin sistemul de teledetecție, la unii fermieri aleși prin eșantionare aleatorie au apărut neconcordanțe între suprafețele declarate și situația terenurilor agricole.

După verificări și clarificări ulterioare, primăria spune că o parte dintre aceste neconcordanțe au fost generate de evaluări eronate și că, pentru ele, trebuie formulate și depuse contestații.

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Convocare vineri, la sala de ședințe

Toate persoanele al căror nume apare în tabelul anexat anunțului primăriei sunt așteptate la sediul instituției, în sala de ședințe a Consiliului Local, vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 10:00, pentru a semna contestațiile deja întocmite.

Primăria le cere celor vizați să trateze convocarea cu seriozitate, ca demersurile să poată fi încheiate la timp și drepturile fiecărui fermier să fie respectate, inclusiv în dosarele de plată.

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