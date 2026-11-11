Pe scurt:
Peste șapte hectare de terenuri neamenajate sunt vizate de proiect. Parcurile vor avea pasarele suspendate, zone de picnic și șah cu piese uriașe, iar firmele pot depune oferte până pe 21 decembrie 2026.
Primăria Sibiu a relansat procedura de achiziție pentru amenajarea a două parcuri în cartierele Vasile Aaron și Tineretului, după ce prima procedură a fost anulată din cauza ofertelor neconforme. Investiția este estimată la 40,32 milioane de lei, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.
Proiectul vizează peste șapte hectare de terenuri neamenajate, care vor fi transformate în spații pentru relaxare și mișcare în aer liber. Finanțarea europeană este asigurată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.
„Vrem să transformăm terenuri insuficient valorificate în locuri în care oamenii să se întâlnească, să facă mișcare și să se relaxeze”, a declarat Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.
Parcurile vor avea pasarele suspendate, locuri de joacă și zone de picnic
Amenajările prevăzute includ alei pietonale permeabile și pasarele suspendate, locuri de joacă, zone de picnic și spații pentru animalele de companie. Sunt prevăzute și zone pentru șah cu piese uriașe din oțel, precum și terenuri de tenis de masă.
În parcul din Vasile Aaron vor fi amenajate, în plus, terenuri de tenis, un perete de escaladă și grădini de ploaie. Proiectul celor două parcuri include și iluminat inteligent LED, precum și cișmele cu apă potabilă.
Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, și despre semnarea contractului pentru modernizarea Parcului Cetății, unde sunt prevăzute alei noi, cișmele și bănci inteligente.
Firmele interesate de amenajarea parcurilor din Vasile Aaron și Tineretului pot depune oferte în SICAP până pe 21 decembrie 2026.
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