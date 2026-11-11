Primăria Sibiu și-a înnoit din nou stocul de steaguri: a cumpărat 1.500 de drapele tricolore, la un an după ce a mai luat 1.000, arată datele din SEAP.
Noile steaguri au 135 x 90 cm, sunt din poliester de exterior tratat împotriva razelor UV și au pe margine un buzunar pentru prinderea pe lance. Au costat 15 lei bucata, în total 22.500 de lei, și vin de la Atelierul de Steaguri, o firmă din Ploiești.
Sibiul arborează în fiecare an, de Ziua Națională, aproximativ 5.600 de steaguri pe stâlpii de pe peste 100 de străzi. Primăria cumpără drapele noi aproape în fiecare toamnă, iar în 2023 explica că acestea le înlocuiesc pe cele uzate. Nu a precizat câte steaguri vor fi schimbate anul acesta.
Cât au costat steagurile în ultimii ani
Precedenta comandă a fost în noiembrie 2025, când Primăria a cumpărat 1.000 de steaguri tricolore de 90 x 135 cm de la Metropolis Com, o firmă din Sibiu, pentru 16.000 de lei. În octombrie 2023 plătise aceleiași firme 12.890 de lei pentru steaguri de exterior de aceeași dimensiune.
În 2022, Primăria a luat 1.500 de steaguri cu 14 lei bucata, iar în 2021, 1.200 de steaguri cu 8,50 lei bucata, ambele loturi de la o firmă din Gherla, județul Cluj. Prețul unui steag de 135 x 90 cm a crescut astfel de la 8,50 lei în 2021 la 15 lei acum.
Pentru 1 Decembrie 2023, Primăria a mai cumpărat 2.000 de stegulețe A5 cu băț de plastic și 800 de cocarde tricolore, pentru 11.880 de lei.
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