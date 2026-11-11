Pe scurt: Locatarii ar urma să plătească mai puțin pentru încălzire după modernizarea instalațiilor. Proiectul include și reparații pentru eliminarea infiltrațiilor, iar următorul pas este procedura de achiziție.

Un bloc cu 93 de locuințe sociale de pe strada Henri Coandă din Sibiu va fi eficientizat energetic printr-o investiție de 8,99 milioane de lei.

Contractul de finanțare din fonduri europene nerambursabile a fost semnat, iar următorul pas este derularea procedurii de achiziție, potrivit Primăriei Sibiu.

Proiectul este anunțat după finalizarea, în 2026, a lucrărilor de eficientizare energetică la un lot de 24 de clădiri de blocuri, finanțate prin PNRR. Pentru noua investiție, contribuția de la bugetul local este de 840.000 de lei.

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„Primăria Sibiu a finalizat în acest an lotul de 24 de clădiri de blocuri eficientizate energetic prin PNRR. Între timp, am semnat contractul de finanțare din fonduri europene nerambursabile și urmează să derulăm procedura de achiziție și pentru modernizarea acestui bloc cu 93 de locuințe sociale, situat pe strada Henri Coandă 57, la nr. 12. Cel mai mare beneficiu al proiectului pentru locatari va fi scăderea cheltuielilor cu încălzirea”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Blocul va avea sisteme de energie regenerabilă și un ascensor

Lucrările prevăd modernizarea instalațiilor de distribuție a agentului termic și de furnizare a apei calde de consum. Vor fi înlocuite corpurile de încălzire și vor fi montate dispozitive de reglare și control.

Pentru valorificarea energiei regenerabile, proiectul include pompe de căldură, panouri solare termice și un sistem fotovoltaic cu stocare. Totodată, instalațiile de iluminat din spațiile comune vor fi modernizate: corpurile existente vor fi înlocuite cu unele eficiente energetic și vor fi instalate sisteme de control al iluminatului.

Intervențiile vizează și repararea sau înlocuirea instalațiilor de apă rece și a colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială. Sunt prevăzute refacerea hidroizolațiilor și a sistemului de evacuare a apelor pluviale, repararea trotuarelor de protecție și eliminarea infiltrațiilor.

Pentru accesibilizarea imobilului, investiția include și instalarea unui ascensor.

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