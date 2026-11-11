Pe scurt: ANRE a aprobat pe 10 noiembrie reguli noi pentru prosumatori: surplusul poate plăti factura la gaze sau factura altei locuințe, dacă furnizorul e același, compensarea se face lunar, iar sumele restante se plătesc în cel mult 40 de zile lucrătoare. Ordinul intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

Românii care au panouri fotovoltaice pe casă vor putea folosi valoarea energiei produse în plus și pentru plata facturii la gaze, nu doar a celei la curent. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți, 10 noiembrie, noile reguli pentru prosumatori.

Prosumatorii sunt consumatorii care își produc singuri o parte din curent și trimit surplusul în rețea. Pe lângă plata gazelor, ordinul ANRE introduce compensarea lunară a energiei, posibilitatea de a folosi surplusul pentru factura altei locuințe și un termen de cel mult 40 de zile lucrătoare pentru plata banilor restanți. Informațiile provin din comunicatul ANRE, relatat de Libertatea.

Surplusul poate acoperi factura la gaze

Regula se aplică persoanelor fizice care au instalații de cel mult 27 kW pe loc de consum. Condiția este ca și contractul de gaze să fie încheiat cu același furnizor care cumpără curentul produs în plus.

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Practic, valoarea energiei rămase după compensare poate reduce factura la gaze. Prosumatorul alege dacă folosește banii pentru facturile la curent sau pentru cele la gaze, iar opțiunea rămâne valabilă cel puțin 12 luni.

Energia de la casă poate reduce factura apartamentului

Surplusul va putea fi folosit și pentru factura de curent a altei locuințe a aceluiași prosumator. De exemplu, cine are panouri la casă și deține și un apartament poate folosi banii de la casă pentru factura apartamentului.

Și aici, ambele locuri de consum trebuie să fie la același furnizor, pe numele aceluiași prosumator. Banii pot fi păstrați și pentru facturi deja emise, dar care nu au ajuns încă la scadență.

Compensare lunară pentru energia livrată din 26 iulie

Furnizorul va calcula în fiecare lună câtă energie a trimis prosumatorul în rețea și câtă a consumat din rețea, la aceeași adresă. Cantitatea mai mică dintre cele două se compensează, iar ce rămâne peste ea este surplusul.

Regula se aplică pentru energia livrată începând cu 26 iulie 2026, inclusiv la contractele aflate deja în derulare. Compensarea lunară nu înseamnă că prosumatorul primește automat bani în cont în fiecare lună, ci că energia produsă și cea consumată se socotesc lunar.

Banii restanți, plătiți în cel mult 40 de zile lucrătoare

Pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă necompensată, furnizorii trebuie să evidențieze separat cantitățile și sumele datorate. Prosumatorii vor primi o situație detaliată, cu energia livrată, sumele deja folosite și banii rămași de recuperat. Potrivit ANRE, acești bani trebuie plătiți în cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Pentru energia livrată între 26 iulie 2026 și ziua dinaintea publicării ordinului, furnizorii trebuie să facă recalcularea tot în maximum 40 de zile lucrătoare de la publicare.

Mai puține acte pentru cei cu panouri

Persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 kW nu vor mai fi obligate să emită facturi pentru curentul trimis în rețea. Documentele le întocmește furnizorul.

Pentru instalațiile de până la 200 kW se aplică în continuare compensarea cantitativă, adică energie trimisă contra energie consumată. Cei cu instalații între 200 și 400 kW primesc bani, la prețul mediu de pe bursa de energie pentru ziua următoare, publicat lunar. Distribuitorii vor trebui să citească lunar contoarele.

Când se aplică noile reguli

Ordinul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Din acel moment, furnizorii au șapte zile lucrătoare să le explice prosumatorilor cum pot folosi surplusul pentru alte locuri de consum și cum pot păstra bani pentru plata facturilor.

Pentru unele contracte existente, furnizorii au zece zile lucrătoare să comunice aplicarea noilor prevederi, fără să fie nevoie de un act adițional. La cererea prosumatorului, contractul de vânzare a energiei trebuie trimis în cel mult zece zile lucrătoare de la primirea actelor complete.

Furnizorii trebuie să își adapteze sistemele informatice până la 31 decembrie 2026, însă nu pot folosi acest termen pentru a amâna aplicarea drepturilor prosumatorilor, precizează ANRE.

Regulile pun în aplicare legea prosumatorilor, în vigoare din 26 iulie. Potrivit ANRE, la 31 august 2026 erau înregistrați 385.791 de mici producători de energie, cu o putere instalată totală de 4.281,86 MW.

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