Pe scurt: Numirile la conducerea televiziunii și radioului public provoacă acuzații din partea Ralucăi Turcan, care întreabă PSD ce alte înțelegeri ar avea cu AUR.

Raluca Turcan cere PSD și AUR să prezinte un presupus protocol secret de colaborare parlamentară, despre care afirmă că a fost semnat la începutul sesiunii parlamentare. Într-o postare pe Facebook, aceasta susține că cele două partide nu au negat existența documentului și că numirile de la TVR și Radio România reprezintă rezultatul înțelegerii.

Potrivit Ralucăi Turcan, aranjamentul provizoriu din septembrie a devenit definitiv prin votul de marți, 10 noiembrie 2026, fiind acordate mandate pline. „PSD și AUR și-au împărțit oficial TVR și Radio România”, afirmă ea, adresând și o întrebare PSD: „Ce v-ați mai împărțit cu AUR?”

Turcan susține că votul confirmă o alianță pe care PSD o neagă public. Ea invocă o declarație a liderului senatorilor AUR, care, potrivit postării, ar fi spus că numirile de la TVR și Radio România sunt rezultatul unei înțelegeri între cele două partide.

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Turcan acuză subordonarea politică a televiziunii și radioului public

Raluca Turcan subliniază că TVR și Radio România sunt finanțate din banii românilor și reprezintă, pentru milioane de oameni, mai ales din sate și orașe mici, principala sursă de informații despre ceea ce se întâmplă în țară.

„Rolul lor este să informeze corect, nu să servească o majoritate parlamentară”, a transmis aceasta.

În argumentația sa, Turcan invocă războiul de la granița României și vulnerabilitatea spațiului public la ingerințe externe, în contextul alegerilor anulate. Ea califică subordonarea politică a acestor instituții drept „un act iresponsabil, cu implicații pentru siguranța țării”.

Turcan leagă alegerea pentru șefia TVR de acuzațiile sale privind propaganda rusească: „Dacă se va scrie vreodată integral povestea propagandei rusești în România, sunt convinsă că alegerea AUR pentru șefia TVR își va avea locul în ea. Votată de PSD cu două mâini.”

Totodată, ea își exprimă regretul pentru profesioniștii din TVR și Radio România, despre care spune că au construit ani la rând credibilitatea instituțiilor și că, marți, 10 noiembrie 2026, au asistat la „împărțirea lor ca la piață”. Postarea se încheie cu un nou atac la adresa PSD: „PSD e tot un fel de AUR, numai că pe roșu.”

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