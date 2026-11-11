Pe scurt: Unitatea 1 de la Cernavodă revine în rețea vineri, 13 noiembrie, și ajunge la puterea normală sâmbătă, cu o zi mai târziu decât se anunțase miercuri dimineață. Reactorul a fost oprit luni seara de o defecțiune la turbină, nu la partea nucleară. Unitatea 2 a fost reconectată miercuri. Cele două reactoare asigură, în mod normal, circa 20% din consumul de electricitate al României.

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi reconectată la rețea abia vineri, 13 noiembrie, cu o zi mai târziu decât anunțase Nuclearelectrica miercuri dimineață. Reactorul, oprit luni seara de o defecțiune la turbină, ar urma să ajungă la puterea normală sâmbătă, 14 noiembrie.

Noul calendar a fost transmis miercuri seara printr-un raport curent către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară. Explicația companiei este că reparațiile durează mai mult decât se estimase.

„Decalarea reconectării Unității 1 este corelată cu o durată mai mare necesară finalizării lucrărilor de remediere, în conformitate cu normele de securitate nucleară”, se arată în informarea semnată de directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, potrivit Agerpres.

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Compania spune că lucrările se fac după procedurile aplicabile, „în condiții de maximă securitate nucleară”, fără efecte asupra personalului și a mediului.

Calendarul s-a schimbat în aceeași zi

Miercuri dimineață, Nuclearelectrica anunțase că Unitatea 1 revine în rețea joi, 12 noiembrie, și ajunge la puterea nominală, adică la capacitatea ei normală de funcționare, vineri. Seara, ambele termene s-au mutat cu o zi.

Odată cu ele se mută și momentul în care centrala va funcționa din nou cu ambele reactoare la capacitate maximă: sâmbătă, 14 noiembrie, nu vineri, cum se anunțase inițial.

Unitatea 2 a revenit în rețea miercuri dimineață

Unitatea 2, oprită din 13 august din cauza debitului scăzut al Dunării, a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri, în jurul orei 5:00, și a început să livreze energie de la ora 6:00, potrivit Curs de Guvernare. Repornirea ei fusese deja amânată cu o zi, de marți pe miercuri.

La ora 10:00, reactorul producea 284 de megawați, adică 4,56% din producția de electricitate a țării, arată datele Transelectrica citate de Antena 3. Puterea crește treptat, iar Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 ajunge joi, 12 noiembrie, la capacitatea normală.

Ce s-a stricat la Unitatea 1

Unitatea 1 fusese repornită vineri, 6 noiembrie, după ce stătuse oprită din 28 iulie, când nivelul Dunării nu mai asigura apa necesară răcirii. A funcționat doar trei zile.

Luni seara, 9 noiembrie, reactorul a fost deconectat din cauza unei defecțiuni la sistemul care controlează vidul din condensatorul turbinei. Problema a apărut în partea clasică a centralei, cea care transformă aburul în electricitate, nu în zona nucleară. Ministerul Energiei a precizat că evenimentul nu are impact asupra securității nucleare.

Directorul general al Nuclearelectrica a explicat că „a fost o defecțiune a unui echipament”. Compania a anunțat că, de la 1 decembrie, directorul tehnic al centralei va fi înlocuit, iar cauza de fond a defecțiunii va fi analizată într-un raport ulterior.

Cât contează Cernavodă pentru curentul din România

Cele două reactoare, de aproximativ 700 de megawați fiecare, asigură în mod normal circa 20% din consumul de electricitate al României, potrivit Nuclearelectrica.

Cât timp centrala nu funcționează, o parte importantă din necesar vine din import. Miercuri, la ora 10:00, consumul țării era de 7.655 de megawați, iar producția internă de 6.235 de megawați. Diferența, de circa 1.420 de megawați, era acoperită din import, potrivit datelor Transelectrica.

Cu o zi înainte, marți după-amiază, când niciun reactor nu funcționa, România importa 2.356 de megawați.

Cea mai tensionată seară a fost joi, 5 noiembrie. La vârful de consum de 7.899 de megawați, producția internă a fost de doar 4.498 de megawați, iar importurile au depășit 3.400 de megawați, aproape de limita de circa 4.000 de megawați pe care o permit liniile de legătură cu țările vecine, potrivit Curs de Guvernare. Atunci, și producția eoliană scăzuse la doar câteva sute de megawați.

Iarnă cu rezerve mai mici de gaze și apă în lacuri

Situația energetică pentru iarnă a fost discutată miercuri și la comandamentul energetic de la Ministerul Energiei. Secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu a spus că „rezervele de gaze naturale sunt mult mai scăzute față de anul trecut”, cu o diferență de aproximativ 362 de milioane de metri cubi, potrivit Radio România Constanța.

Tot potrivit acestuia, lacurile de acumulare ale hidrocentralelor sunt pline în proporție de 43,85%, iar nivelul scade. Rezervele de cărbune ale complexelor energetice Oltenia și Valea Jiului sunt de 579.000 de tone.

România se află din 1 august în stare de alertă în sectorul energetic, iar măsura a fost prelungită de mai multe ori, pe fondul secetei care a redus debitul Dunării. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, avertiza marți că țara are în față „o iarnă complicată” și că autoritățile discută cu furnizorii măsuri de sprijin pentru populație și companii.

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