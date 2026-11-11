Pe scurt: Medicii, asistenții și personalul logistic care vor deservi cele două unități s-au pregătit la București, inclusiv prin simulări ale intervențiilor în teren.

România dezvoltă, prin programul european rescEU, un spital mobil cu capacitate chirurgicală, de tip EMT 2, și o unitate mobilă de terapie intensivă, potrivit Radio România.

Cele două unități vor putea fi folosite în caz de dezastre majore, atât în România, cât și în misiuni internaționale desfășurate prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Pentru pregătirea echipelor care le vor deservi, medici, asistenți medicali și personal logistic au urmat un curs la București, în perioada 1–6 noiembrie 2026, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

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Cursul rescEU EMT DIRECT, standardizat la nivel european, a combinat pregătirea online cu ateliere practice și exerciții de simulare în condiții apropiate de cele din teren.

Instruirea a vizat etapele unei misiuni internaționale și coordonarea între specialiști din domenii și țări diferite. Participanții s-au pregătit și pentru comunicarea și luarea deciziilor sub presiune.

La curs au participat medici din specialitățile medicină de urgență, chirurgie generală, ortopedie și terapie intensivă, alături de asistenți medicali și personal logistic. Aceștia au provenit de la Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, spitalele județene de urgență din Brașov, Constanța și Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

Pregătirea a fost asigurată de personalul medical al UPU–SMURD din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București și de echipa logistică a ISU București-Ilfov.

Doi reprezentanți ai Institutului Național de Urgență Medicală din Portugalia au participat ca observatori. Programul institutului portughez a servit drept model pentru cursul organizat la București.

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