Viitoarea arhitectură de securitate a Europei a fost tema centrală a celor două zile de negocieri de la Abu Dhabi, a spus șeful delegației ruse, Vladimir Medinski. Până acum nu a apărut o declarație oficială care să arate că Moscova a cerut retragerea NATO din România.

Medinski a vorbit miercuri, după încheierea celei de-a doua zile de discuții dintre SUA, Rusia și Ucraina, primele între cele trei părți din februarie. Oficialul rus nu a dat detalii despre ce s-a discutat, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Ce opțiuni a prezentat un diplomat rus

Aleksei Drobinin, diplomat de rang înalt în Ministerul rus de Externe, a prezentat la o conferință de securitate de la Moscova mai multe variante pentru noul cadru european. Una dintre ele este încheierea de pacte bilaterale de neagresiune, inclusiv cu state membre NATO, care ar primi în schimb garanții individuale suplimentare de securitate din partea Rusiei.

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Celelalte două opțiuni sunt o alianță defensivă colectivă sau acorduri bilaterale de asistență reciprocă, precum cele dintre Rusia și Belarus ori Coreea de Nord, și acorduri politice prin care niciuna dintre părți nu ajută adversarii celeilalte, ca pactul dintre Moscova și Iran.

De ce se vorbește despre România

Din delegația Moscovei face parte viceministrul de Externe Serghei Riabkov, care a contribuit la redactarea cererilor adresate NATO și SUA în decembrie 2021. Atunci, Rusia propunea oprirea extinderii Alianței și limitarea desfășurărilor militare în statele aderate după mai 1997. În ianuarie 2022, Moscova a numit explicit Bulgaria și România, iar Ministerul român de Externe a numit cererea „inacceptabilă”.

Înaintea rundei de acum, The Telegraph, care citează surse diplomatice, scria că Putin ar putea cere reducerea prezenței NATO în Europa la nivelul din 1997. Potrivit aceleiași publicații, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a respins astfel de cereri, deși NATO este dispusă să discute „preocupările” Kremlinului. România a aderat la NATO în 2004.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Rusia ridică și chestiunea propriilor „garanții de securitate”. Kyiv Independent apreciază că ar putea fi vorba despre retragerea prezenței militare a NATO din estul și centrul Europei. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au precizat dacă aranjamentele mai largi ale Alianței sunt pe agenda negocierilor.

Generalul Virgil Bălăceanu a explicat anterior că o asemenea cerere ar fi mai degrabă o monedă de schimb în dosarul ucrainean, iar NATO nu ar accepta-o.

Europenii, în afara negocierilor directe

Consilieri pentru securitate ai Germaniei, Franței, Marii Britanii și Italiei, alături de reprezentanți ai NATO și ai Comisiei Europene, au fost la Abu Dhabi, dar au avut consultări separate cu delegația ucraineană și cu emisarii americani. Kremlinul a anunțat miercuri că delegația rusă nu a avut contacte cu europenii și că nu sunt planificate.

Medinski a spus că actualul sistem de securitate al Europei „funcționează foarte prost” și că ar trebui discutat viitorul acestuia după război, potrivit Adevărul. Emisarul american Jared Kushner ia în calcul un format de discuții între Rusia și Europa, inspirat de fostul Consiliu NATO-Rusia, relatează The Washington Post. Liderii europeni ar fi dispuși să discute o asemenea inițiativă doar după un armistițiu.

Ce urmează

Kushner și Witkoff pleacă joi, 12 noiembrie, la Moscova, unde se vor întâlni cu Vladimir Putin. Apoi vor merge la Dublin, la întâlnirea cu Zelenski, care participă la summitul Comunității Politice Europene. Kushner a descris discuțiile de la Abu Dhabi drept „foarte consistente, deși destul de tensionate”.

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