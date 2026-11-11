Pe scurt: Banii ar fi fost solicitați sub forma unor împrumuturi destinate unei terțe persoane. Anchetatorii cercetează și o agresiune petrecută în fața unei societăți comerciale.

Polițiștii din Avrig au reținut marți, 10 noiembrie 2026, un tânăr de 29 de ani din Mârșa, potrivit IPJ Sibiu. Măsura a fost dispusă pentru 24 de ore, în urma administrării probatoriului.

Tânărul este cercetat pentru șantaj în formă continuată și lovire sau alte violențe. Faptele cercetate vizează un bărbat de 38 de ani, tot din Mârșa.

Potrivit cercetărilor, în perioada 17 octombrie – 6 noiembrie 2026, tânărul ar fi constrâns în mod repetat bărbatul să îi dea diferite sume de bani. Acestea ar fi fost cerute sub forma unor împrumuturi destinate unei terțe persoane.

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În 6 noiembrie 2026, bărbatul de 38 de ani ar fi fost agresat fizic în fața unei societăți comerciale. Polițiștii arată că tânărul ar fi comis agresiunea pe fondul conflictului generat de acțiunile de șantaj.

Cercetările continuă la Poliția Orașului Avrig, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.

Persoana cercetată beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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