Pe scurt: Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 11 noiembrie, legea prin care asigurații primesc scutece pentru adulți compensate 80% dintr-un preț de referință, pe baza prescripției medicului specialist. Prețul de referință nu a fost încă anunțat, așa că suma pe care o vor plăti pacienții nu se cunoaște deocamdată.

Pacienții asigurați care au nevoie de scutece pentru adulți le vor primi compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință, pe baza rețetei de la medicul specialist, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 11 noiembrie, legea care prevede acest lucru.

Legea completează Legea drepturilor pacientului cu o singură prevedere: „Pacienții asigurați în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulți, compensate în proporție de 80% dintr-un preț de referință, în baza prescripției medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecțiunii”, potrivit Agerpres.

Cine poate primi scutecele compensate

Dreptul îl au pacienții asigurați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) care au nevoie de scutece pentru adulți din motive medicale. Potrivit Europa FM, este vorba mai ales de pacienții cu incontinență severă, de persoanele cu dizabilități și de bolnavii imobilizați la pat.

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Contează două condiții: pacientul să fie asigurat și să aibă rețetă de la medicul specialist. Compensarea se acordă atât pentru afecțiunile temporare, cât și pentru cele permanente.

Cât vor plăti pacienții

Casa de Asigurări va acoperi 80% dintr-un preț de referință, adică un preț stabilit ca reper pentru calculul compensării, nu din prețul de la raft. Dacă un produs costă mai mult decât prețul de referință, diferența o plătește pacientul.

Textul anunțat la promulgare nu precizează cât este acest preț de referință, așa că suma concretă pe care o vor plăti pacienții nu se cunoaște deocamdată. Legea intră în vigoare la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial, dacă textul ei nu prevede altă dată.

Cum a trecut legea prin Parlament

Senatul a adoptat proiectul pe 24 iunie 2026, cu 97 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. Camera Deputaților, care a avut ultimul cuvânt, l-a votat pe 14 octombrie.

Printre inițiatori se numără deputata PSD de Vaslui Ana Rinder, fost manager al Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Ea spune că pentru pacienții care au nevoie zilnic de aceste produse scutecele „nu reprezintă un moft, ci o necesitate medicală”.

Tot miercuri, președintele a promulgat și legea care le dă femeilor însărcinate dreptul de a avea alături un însoțitor ales de ele pe durata travaliului și a nașterii, inițiată de senatoarea USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu.

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