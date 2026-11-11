Pe scurt: Copiii sub 12 ani pot intra pe noua pistă din Avrig doar sub supravegherea unui adult. Primăria a anunțat și limite privind numărul de utilizatori, durata turelor și condițiile meteo.

Un Pump Track modular montat în incinta Bazei Sportive din Avrig va fi deschis publicului joi, 12 noiembrie 2026, potrivit anunțului publicat de Primăria Orașului Avrig. Noul spațiu este destinat copiilor, tinerilor și tuturor celor pasionați de mișcare pe roți.

Pista poate fi folosită cu biciclete, trotinete freestyle, skateboarduri și role. Accesul și utilizarea acesteia se fac cu respectarea regulilor de siguranță anunțate de primărie, care privesc atât echipamentul de protecție, cât și modul de parcurgere a traseului.

Casca de protecție este obligatorie pentru utilizatori, în timp ce genunchierele și cotierele sunt recomandate. Pista trebuie parcursă într-un singur sens.

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Pentru copiii sub 12 ani, accesul este permis doar sub supravegherea unui adult. În privința numărului de utilizatori care se pot afla simultan pe traseu, primăria indică limita de „maximum 3–5 persoane pe pistă”.

Durata recomandată pentru o tură de utilizare este de 5–6 minute, urmată de o pauză de 2–3 minute.

Pista nu trebuie utilizată pe ploaie, pe ninsoare sau atunci când suprafața este înghețată.

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