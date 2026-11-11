Sibiul are 31 de magazine outlet și second-hand, aproximativ unul la 4.300 de locuitori, și este pe locul 4 din 18 mari orașe ale țării după densitatea lor, arată o analiză publicată de magazinul online Outletico. Înaintea Sibiului sunt doar Suceava, Cluj-Napoca și Baia Mare.

Dintre cele 31 de magazine numărate la Sibiu, 18 sunt second-hand, adică vând haine purtate, iar 13 sunt outlet-uri, care vând haine noi, cu etichetă, de obicei din colecțiile trecute, la preț redus. Numărul magazinelor a fost raportat la populația municipiului de la recensământul din 2021, de 134.309 locuitori.

Sibiul are astfel mai multe astfel de magazine decât Brașovul, unde au fost numărate 29, deși Brașovul are aproape 238.000 de locuitori. În Târgu Mureș au fost găsite 24.

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Imagine ilustrativă. Foto: Megan Lee / Unsplash

Suceava, pe primul loc. Bucureștiul, pe penultimul

Pe primul loc în clasament este Suceava, cu 27 de magazine la aproximativ 84.000 de locuitori, adică unul la circa 3.100 de oameni. Suceava și Bacăul sunt singurele orașe din analiză în care outlet-urile cu haine noi sunt cel puțin la fel de multe ca magazinele second-hand.

Cluj-Napoca este pe locul al doilea, cu 75 de magazine, unul la circa 3.800 de locuitori. 57 dintre ele vând haine purtate. Pe locul al treilea este Baia Mare, cu 27 de magazine.

Bucureștiul are cele mai multe magazine, 189, dar raportat la populație este pe penultimul loc, cu unul la circa 9.100 de locuitori. Autorii precizează că marile centre outlet din jurul Capitalei, Fashion House Militari și Pallady, sunt în județul Ilfov și nu au intrat în numărătoare. Pe ultimul loc este Brăila, cu 16 magazine second-hand și niciun outlet, unul la circa 9.700 de locuitori.

În total, în cele 18 orașe au fost găsite 800 de magazine. 567 dintre ele, adică 71%, vând haine second-hand, iar 233 sunt outlet-uri.

Cumpărăturile la reducere se mută pe aplicații

Aceeași analiză arată că românii caută tot mai rar pe Google expresii generale precum „outlet online” sau „second hand online”. Aceste căutări au scăzut cu 76% în cinci ani. În schimb, oamenii caută direct numele platformelor: Vinted, aplicația pe care oamenii își vând între ei hainele purtate, a urcat de la 2.300 la aproximativ 370.000 de căutări pe lună.

Platforma chinezească Temu a pierdut 70% din căutări în mai puțin de un an, de la 673.000 pe lună în octombrie–noiembrie 2025 la 201.000 în septembrie 2026. Scăderea coincide cu taxele introduse pe coletele mici venite din afara Uniunii Europene, însă autorii analizei precizează că datele nu dovedesc singure că taxele sunt cauza.

„Românii nu renunță la reduceri, doar că nu le mai caută doar la colțul străzii. Merg direct pe platformele în care au încredere”, a declarat Adrian Clipotă, cofondatorul Outletico.

Cum a fost făcut clasamentul

Magazinele au fost numărate din listările Google Maps, extrase pe 6 noiembrie 2026. Au intrat în calcul magazinele de haine cu „outlet”, „stock” sau „stoc” în nume, magazinele second-hand, vintage și de haine de ocazie, inclusiv lanțuri precum Humana și La Majole.

Autorii avertizează că rezultatele depind de cât de complet sunt trecute magazinele pe Google Maps, așa că numărul poate varia cu câteva unități de la un oraș la altul. Clasamentul nu este, așadar, un inventar complet al magazinelor din fiecare oraș.

Analiza completă poate fi consultată pe site-ul Outletico.

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