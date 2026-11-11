Pe scurt: Primăria Sibiu caută furnizorul care va asigura, timp de un an, energia electrică pentru clădirile și serviciile municipiului și pentru stațiunea Păltiniș. Achiziția este estimată la 17,8 milioane de lei fără TVA, iar furnizarea ar urma să înceapă în aprilie 2027.

Aproape 18 milioane de lei, fără TVA, este bugetul estimat pentru un an de energie electrică destinată clădirilor și serviciilor Municipiului Sibiu, precum și stațiunii Păltiniș. Licitația pentru alegerea furnizorului a fost publicată miercuri, 11 noiembrie 2026, potrivit platformei europene de achiziții publice TED.

Municipiul caută un furnizor pentru perioada 20 aprilie 2027 – 19 aprilie 2028. Achiziția reunește necesarul de energie pentru clădirile și serviciile sale și pentru stațiunea Păltiniș într-un contract care va acoperi 12 luni.

Contractul vizează consumul municipiului și al stațiunii Păltiniș

Licitația nu privește alimentarea tuturor locuințelor din Sibiu, ci energia cumpărată de municipalitate pentru clădirile și serviciile sale, alături de necesarul stațiunii Păltiniș. Autoritatea contractantă este Municipiul Sibiu.

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Valoarea estimată a achiziției este de 17.798.263 de lei, fără TVA, pentru întreaga perioadă de furnizare. Împărțită la cele 12 luni, aceasta înseamnă o medie de aproximativ 1,48 milioane de lei pe lună, fără TVA, nu o factură lunară stabilită prin contract.

Suma anunțată reprezintă estimarea achiziției, nu valoarea unui contract deja atribuit. Procedura este o licitație deschisă, aflată în etapa depunerii ofertelor, iar firma care va furniza energia electrică nu a fost încă selectată.

Firmele interesate să asigure energia electrică pentru municipiu și stațiunea Păltiniș pot depune oferte până la 22 decembrie 2026.

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