Mai multe unități de învățământ din județul Sibiu figurează în evidențele Inspectoratului Școlar Județean cu încălzire pe sobe. Situația nu înseamnă însă că elevii învață în frig sau că nu beneficiază de condiții corespunzătoare. În urma verificărilor, reprezentanții școlilor și ai administrațiilor locale au oferit clarificări privind sistemele de încălzire, iar în unele cazuri informațiile din evidențe nu mai corespund situației actuale.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, pe lista unităților de învățământ care folosesc sobe se află Școala Gimnazială Alma, Școala din Brădeni și Școala din Bârghiș. Totodată, Școala Gimnazială Alma figurează și cu o nevoie de fonduri suplimentare.

La Brădeni, școala este încălzită cu centrală, dar grădinița folosește sobe

În cazul localității Brădeni, primarul a precizat că școala a fost modernizată și dispune de centrală termică, singura unitate unde se mai folosesc sobe fiind grădinița. „Poate la grădiniță, pentru că sunt două clase, dar școala este modernizată. Totul merge pe centrală. La grădiniță se folosesc sobe. Noi avem cea mai modernă școală din județul Sibiu”, a declarat primarul comunei Brădeni.

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Directorul Școlii Gimnaziale din Brădeni explică situația încălzirii sălilor de clas. „Încălzirea se face cu sobe pe lemne, deoarece în localitate nu există rețea de gaz. Clădirea în care sunt folosite sobele aparține Forumului German, iar noi suntem doar chiriași acolo. Nu știu dacă se vor face investiții pentru instalarea unor centrale pe lemne, atât timp cât spațiul nu ne aparține. În acea clădire funcționează două grupe de grădiniță, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a IV-a, în schimburi. Mai avem o structură, la Retiș, unde grădinița este tot încălzită cu sobe”, a declarat Adrian Pascu, directorul Școlii Gimnaziale din Brădeni.

În ceea ce privește lemnele de foc, directorul spune că unitatea de învățământ are suficiente rezerve pentru întreaga iarnă, fără riscul de a rămâne fără combustibil. „Pentru această iarnă avem lemnele asigurate. Am primit și anul trecut buget pentru achiziționarea lemnelor, iar pentru sezonul rece actual avem suficient combustibil, lemnele fiind și uscate. De asemenea, avem și o clădire în care funcționează o centrală”, a mai spus directorul Școlii Gimnaziale din Brădeni.

Așadar, situația din evidențele inspectoratului trebuie nuanțată: în școală încălzirea se face cu centrală, în timp ce la grădiniță sunt folosite în continuare sobele.

La Bârghiș, primarul spune că sobele nu mai sunt folosite de 26 de ani

Și în cazul comunei Bârghiș, informațiile din evidențele Inspectoratului Școlar Județean nu reflectă, potrivit primarului, situația actuală. Acesta susține că sobele nu mai funcționează de aproximativ 26 de ani, iar unitățile de învățământ sunt încălzite cu centrale pe gaz.

„La școala din Bârghiș, sobele nu mai funcționează de 26 de ani. De mult timp, școlile sunt încălzite cu centrale pe gaz. Și grădinița din Bârghiș este încălzită pe gaz. Ambele funcționează cu acest sistem”, a transmis primarul.

La Alma, elevii au căldură, dar este nevoie de investiții

O situație diferită se regăsește în comuna Alma, unde încălzirea se face atât cu centrale termice, cât și cu sobe, în funcție de spațiul utilizat. Reprezentanții unității de învățământ spun că elevii beneficiază de căldură, însă modernizarea sistemului de încălzire rămâne necesară.

Potrivit directorului Școlii Gimnaziale Alma, Maria Boia, unitatea de învățământ are aproximativ 50 de elevi, iar în prezent încălzirea este asigurată printr-un sistem mixt. „Avem căldură în școală, indiferent că este asigurată prin sobe sau prin centrală. Într-adevăr, este mai comod cu centrala, dar și sobele încălzesc, la fel ca centrala. Jumătate din spații sunt încălzite cu centrală, iar în celelalte se folosesc sobe. Toți copiii beneficiază de căldură”, a explicat directorul.

Aceasta a precizat că Primăria a obținut un proiect de reabilitare a școlii, care include și instalarea unei centrale termice. În prezent, sunt în derulare demersurile pentru obținerea avizelor necesare, astfel încât noul sistem să poată fi implementat.

La structura din Giacăș, unde funcționează și o grupă de grădiniță cu opt copii, încălzirea se face tot printr-un sistem mixt. Unele spații dispun de centrală, în timp ce altele sunt încălzite cu sobe pe lemne.

Reprezentanții școlii spun că au asigurate lemnele necesare pentru sezonul rece în curs, însă ar fi binevenit un sprijin suplimentar pentru a avea combustibil și pentru anul viitor. Potrivit acestora, nu există un deficit de lemne pentru această iarnă.

Datele transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu indică trei unități de învățământ care figurează cu încălzire pe sobe. Verificările realizate la nivel local arată însă că situația este diferită de la o comună la alta: în Brădeni, sobele sunt folosite la grădiniță, în Bârghiș autoritățile susțin că sistemul a fost înlocuit de mult timp, iar în Alma funcționează în continuare un sistem mixt, pentru care sunt pregătite investiții.

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