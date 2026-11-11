Un șofer român de camion de mare tonaj a fost reținut de poliția bulgară după cele două caramboluri de marți dimineață de pe autostrada Trakia, de lângă Iambol, în care au fost implicate 86 de vehicule. Unsprezece oameni au murit, iar 51 au ajuns la spital.

Românul este singura persoană reținută până acum, a anunțat miercuri comisarul-șef Dobrin Dimitrov, directorul Direcției Regionale de Interne Iambol, citat de agenția bulgară BTA și de Adevărul. Șoferul a fost audiat marți și urmează să fie interogat din nou miercuri, de această dată în prezența unui traducător.

Echipele de intervenție la locul carambolului de pe autostrada Trakia, 10 noiembrie 2026. Foto: BTA / Mira Bezus

Anchetatorii nu știu încă dacă TIR-ul oprise sau intra pe autostradă

Pentru camionul condus de român a fost dispusă o expertiză suplimentară. Anchetatorii vor să afle unde se afla exact vehiculul și cum se deplasa în momentele de dinaintea primei coliziuni.

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„Camionul circula cel mai probabil cu viteză foarte redusă sau poate intra pe autostradă de pe banda laterală. Deocamdată nu putem stabili acest lucru. Pentru aceste aspecte, Serviciul Național de Investigații va dispune expertize suplimentare”, a declarat Dobrin Dimitrov.

Ministerul de Interne al Bulgariei a anunțat încă de marți că primul accident s-a produs pe sensul spre Burgas, după ce un camion a blocat drumul unui autobuz cu pasageri. În spatele lor a intrat un camion încărcat cu grâu, apoi un autoturism. Toți cei 11 morți au fost găsiți pe acest sens de mers.

Poliția a audiat la fața locului alți 44 de participanți la accidente. Procuratura din Iambol a deschis două dosare penale, câte unul pentru fiecare sens al autostrăzii, iar ancheta a fost preluată de Serviciul Național de Investigații.

Vizibilitatea a scăzut brusc de la 80 la 10 metri

Autoritățile bulgare spun că ceața densă, apărută brusc, este cea mai probabilă cauză. Potrivit Ministerului de Interne, martorii au povestit că la început vedeau la 70-80 de metri, dar că vizibilitatea a scăzut în scurt timp la aproximativ 10 metri. Primul apel la urgențe a fost primit puțin după ora 7:00.

Guvernatorul regiunii Iambol, Gheorghi Cialakov, a declarat că nu a existat niciun apel la 112 care să semnaleze ceața înainte de accidente. Sistemul de alertă BG-ALERT a fost activat la ora 8:10, după caramboluri. Întrebat despre întârziere, Cialakov a spus că sistemul a funcționat conform procedurii, care cere ca un eveniment să se fi produs deja.

În cele două accidente au fost implicate 63 de vehicule pe sensul spre Burgas și 23 pe sensul spre Sofia. Dintre cei 51 de răniți internați în spitalele din Sliven, Iambol și Burgas, 13 erau în stare gravă, potrivit Ministerului Sănătății de la Sofia. Printre răniți se află și un cetățean român, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe.

Autostrada a fost redeschisă pe ambele sensuri în noaptea de marți spre miercuri, după ce vehiculele au fost îndepărtate. Bulgaria a declarat miercuri, 11 noiembrie, zi de doliu național.

Despre cum s-au produs accidentele de marți am scris aici.

Surse: BTA, Ministerul de Interne al Bulgariei, Adevărul, Novinite

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