Pe scurt: O jurnalistă cu aproape trei decenii de experiență și un regizor care a mai condus Radioul Public sunt în centrul noilor numiri. Procedura a fost reluată după anularea hotărârilor anterioare de către CCR.

Jurnalista Sorina Matei și regizorul Răzvan Ioan Dincă, susținuți de AUR, respectiv PSD pentru conducerea televiziunii și radioului public, au obținut votul Parlamentului marți, 10 noiembrie 2026, în cadrul procedurii de desemnare a noilor Consilii de Administrație. Sorina Matei a primit 239 de voturi „pentru” și 78 „împotrivă”, iar Răzvan Dincă a obținut 252 de voturi „pentru” și 65 „împotrivă”, potrivit Mediafax.

Parlamentul a reluat procedura de numire a conducerilor Televiziunii Române și Radioului Public după ce Curtea Constituțională a anulat, în aprilie 2026, hotărârile anterioare privind componența Consiliilor de Administrație. Cei doi au fost în centrul negocierilor politice și au ocupat, din septembrie, funcții interimare în cele două instituții, pentru o perioadă de 60 de zile.

Sorina Matei are aproape trei decenii de experiență în presă

Sorina Matei și-a început cariera în 1997, la publicația „Jurnalul Național”, iar din 2003 a trecut în televiziune. De-a lungul timpului, a lucrat la Antena 1, Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24, Aleph News și Mediafax.

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A activat în special în domeniile politic și justiție, ca reporter și coordonator al secției Politic. Timp de aproximativ 12 ani a fost jurnalist acreditat la Palatul Cotroceni, de unde a relatat în timpul mandatelor prezidențiale ale lui Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu.

În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax. În septembrie 2026, a fost numită director general interimar al TVR, la propunerea AUR.

Într-o declarație publică despre perspectiva conducerii televiziunii publice, Sorina Matei a afirmat că își dorește să pună accentul pe jurnalism și pe un conținut echidistant și echilibrat.

Răzvan Dincă a mai condus Radioul Public între 2021 și 2025

Răzvan Ioan Dincă este regizor, producător de spectacole muzicale și manager cultural. Și-a început activitatea de manager cultural în 2002, la Teatrul „George Ciprian” din Buzău, pe care l-a condus până în 2006.

Între 2006 și 2012, a fost director general al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București. În perioada 2012-2015, a ocupat funcția de director și producător general al Operei Naționale București.

În perioada 2021-2025, a condus Societatea Română de Radiodifuziune, ca președinte-director general. În septembrie 2026, a revenit la conducerea instituției în funcția de director general interimar, cu susținerea PSD.

Pe lângă activitatea managerială, Răzvan Dincă este implicat în producția și regia unor spectacole de teatru și musical. Printre producțiile la care a lucrat se numără „Mamma Mia!”, „My Fair Lady”, „Fantoma de la Operă” și „Shrek, Musicalul”. Este și autorul a două volume de poezie.

Numirile interimare ale celor doi au urmat deciziei Curții Constituționale din 29 aprilie 2026. CCR a admis sesizările AUR privind modul în care Parlamentul repartizase locurile din Consiliile de Administrație ale TVR și Radioului Public, anulând procedura anterioară de numire a conducerilor.

În septembrie, Parlamentul a desemnat conduceri interimare pentru 60 de zile. Deputații și senatorii s-au reunit apoi marți, 10 noiembrie 2026, în ședință comună, pentru desemnarea noilor membri ai Consiliilor de Administrație. După această etapă, din rândul membrilor consiliilor urmează să fie desemnați președinții-directori generali ai celor două instituții.

Separat, PNL și USR au contestat la Curtea Constituțională numirea Sorinei Matei în funcția de director general interimar al TVR. CCR urmează să analizeze sesizarea pe 18 noiembrie 2026.

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