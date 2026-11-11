Pe scurt: Postările identificate au strâns peste 48 de milioane de vizualizări. TikTok a promis să analizeze situația, dar nu a propus soluții tehnice sau angajamente privind un audit.

Ministrul spaniol pentru tineret și copii, Sira Rego, a solicitat marți, 10 noiembrie 2026, agenției naționale pentru protecția datelor suspendarea temporară a platformei TikTok în Spania, după ce o investigație a identificat materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, potrivit Mediafax, care citează Anadolu.

În declarațiile oferite jurnaliștilor după o întâlnire cu reprezentanții TikTok, Sira Rego a descris suspendarea solicitată drept o măsură excepțională. Ministrul a precizat că le-a cerut reprezentanților platformei să își suspende serviciile în mod voluntar.

„Nu ține de competența guvernului să suspende TikTok ca măsură de precauție”, a declarat Sira Rego. Ea a adăugat că, dacă decizia ar fi depins de guvern, platforma ar fi fost suspendată încă de luni, 9 noiembrie 2026.

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TikTok nu a propus soluții tehnice după întâlnirea cu ministrul

Potrivit relatării, TikTok s-a angajat să „analizeze și să evalueze” situația. Platforma nu a propus însă soluții tehnice și nici nu și-a asumat angajamente privind efectuarea unui audit sau implementarea unor noi mecanisme de verificare.

Conform normelor Uniunii Europene privind protecția datelor, autoritatea spaniolă de reglementare poate dispune măsuri temporare de până la trei luni, dacă apreciază că este necesară o intervenție urgentă pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor.

Investigația a identificat postări cu peste 48 de milioane de vizualizări

Solicitarea de suspendare vine în urma unei investigații desfășurate timp de 35 de zile de organizația spaniolă non-profit Maldita.es și publicate luni, 9 noiembrie 2026.

Organizația a documentat 1.182 de postări publice care conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Acestea au cumulat peste 48 de milioane de vizualizări.

Investigația a identificat și peste 200 de conturi care distribuiau astfel de conținut, precum și 91 de cazuri în care minorii au realizat transmisiuni în direct, încălcând regulile TikTok.

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