Pe scurt: Sibienii se pot înscrie telefonic pentru evaluarea funcției pulmonare, iar peste 1.500 de elevi vor primi informații despre riscurile fumatului clasic și electronic. Constantin Necula și Macarie Drăgoi vor susține conferințe în cadrul programului.

Zilele Sănătății Plămânilor se vor desfășura la Sibiu în perioada 17–19 noiembrie 2026, cu spirometrii, ateliere de respirație, activități de educație pentru sănătate în școli și conferințe susținute de părintele Constantin Necula și Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, potrivit unui comunicat al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Evenimentele sunt organizate în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva BPOC, marcate în 18 noiembrie, și al Zilei Naționale fără Tutun, marcate în România în 19 noiembrie. Programul se adresează adulților, copiilor și tinerilor și urmărește prevenirea bolilor pulmonare, informarea despre sănătatea respiratorie și renunțarea la fumat.

Înscrierile pentru spirometrii și ateliere se fac până în 18 noiembrie

În 18 noiembrie 2026, de la ora 11:00, în Amfiteatrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu vor avea loc spirometrii și ateliere de respirație. Spirometriile sunt investigații care evaluează funcția pulmonară și pot contribui la identificarea unor afecțiuni respiratorii.

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Persoanele care doresc să participe se pot înscrie la numărul de telefon 0742.924295, până în 18 noiembrie 2026, la ora 10:00.

În 19 noiembrie 2026, de Ziua Națională fără Tutun, programul va continua cu o acțiune de educație pentru sănătate în trei unități de învățământ din Sibiu. Peste 1.500 de copii vor primi mere și materiale informative despre protejarea sănătății plămânilor și efectele nocive ale fumatului clasic și electronic.

Constantin Necula și Macarie Drăgoi susțin două conferințe

Programul include conferința părintelui Constantin Necula, „Iertarea ca medicament”, și conferința Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, „Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să îmi construiesc viitorul”.

Conferința susținută de Macarie Drăgoi va avea loc în 19 noiembrie 2026, de la ora 18:00, în Aula Facultății de Teologie din Sibiu. Intrarea va fi liberă.

Cele două conferințe sunt organizate în parteneriat cu OTS Sibiu și abordează dimensiunea spirituală și morală a sănătății, responsabilitatea față de propriul viitor și riscurile comportamentelor adictive, în special fumatul și alte dependențe.

„Ne dorim ca Zilele Sănătății Plămânilor să fie mai mult decât o serie de evenimente dedicate unor afecțiuni medicale. Am construit un program divers, prin care ne propunem să ajungem la categorii cât mai largi de public, de la copii și tineri până la adulți, oferindu-le informații, posibilitatea evaluării funcției pulmonare și ocazia de a reflecta asupra propriilor alegeri. Credem că prevenția trebuie să înceapă înainte de apariția bolii, prin educație, informare și conștientizarea riscurilor. Fie că vorbim despre spirometrii, ateliere de respirație, acțiuni în școli sau conferințe pe teme care ne privesc sănătatea fizică și sufletească, toate aceste demersuri au același obiectiv: o comunitate mai informată, mai responsabilă și mai preocupată de propria sănătate”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Alina Prichici, președinte OTS Sibiu, a explicat de ce cele două conferințe au fost incluse în program:

„Am considerat important să organizăm, împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aceste conferințe, deoarece sănătatea plămânilor nu înseamnă doar prevenirea și tratarea bolilor respiratorii, ci și alegeri de viață sănătoase, care ne protejează pe termen lung. Prin conferința părintelui Necula Constantin, «Iertarea ca medicament», și cea a Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, «Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să îmi construiesc viitorul», ne dorim să aducem în discuție și dimensiunea spirituală și morală a sănătății, dar și pericole precum fumatul și dependențele, care afectează direct plămânii și pot compromite viitorul, mai ales al tinerilor. Credem că prevenția începe cu informarea, dar și cu formarea unor valori și alegeri responsabile. Prin aceste conferințe, ne dorim să transmitem că a avea grijă de sănătatea plămânilor înseamnă, în egală măsură, a avea grijă de viață și de viitor.”

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a derulat și în anii anteriori campanii antifumat dedicate educației pentru sănătate și prevenirii bolilor respiratorii.

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