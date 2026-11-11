Pe scurt: Oprirea în trafic, în jurul orei 03:00, s-a încheiat cu un dosar penal pentru două infracțiuni. Polițiștii au constatat că tânărul din Hoghilag nu avea dreptul să conducă.

Un tânăr de 25 de ani, domiciliat în Hoghilag, a fost oprit de polițiști în Dumbrăveni miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 03:00, potrivit IPJ Sibiu.

Acesta conducea un autoturism din direcția Pieței Timotei Cipariu către Bulevardul Mihai Eminescu, când a fost oprit pentru control de polițiștii din Dumbrăveni.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La control, bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

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De asemenea, acesta a refuzat și prelevarea mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția Orașului Dumbrăveni a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

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