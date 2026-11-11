Pe scurt:
Oprirea în trafic, în jurul orei 03:00, s-a încheiat cu un dosar penal pentru două infracțiuni. Polițiștii au constatat că tânărul din Hoghilag nu avea dreptul să conducă.
Un tânăr de 25 de ani, domiciliat în Hoghilag, a fost oprit de polițiști în Dumbrăveni miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 03:00, potrivit IPJ Sibiu.
Acesta conducea un autoturism din direcția Pieței Timotei Cipariu către Bulevardul Mihai Eminescu, când a fost oprit pentru control de polițiștii din Dumbrăveni.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La control, bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest.
De asemenea, acesta a refuzat și prelevarea mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Poliția Orașului Dumbrăveni a deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.
Comentarii
Ultima oră
- Tânăr fără permis, oprit la Dumbrăveni: a refuzat etilotestul și probele biologice acum 2 minute
- Șantaj cu bani și bătaie la Mârșa: Poliția a intrat pe fir și l-a reținut acum 31 de minute
- Zece firme vor contractul pentru dotarea cu aparatură medicală la Spitalul Județean Sibiu acum o oră
- Adrian Echert: „România produce ieftin ziua și plătește scump seara pentru aceeași energie” acum 2 ore
- Primăria Sibiu încearcă din nou să găsească constructori pentru parcurile din Vasile Aaron și Tineretului acum 2 ore