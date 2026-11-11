Pe scurt:
Preșcolari și elevi se reunesc la Sadu pentru „Culorile Toamnei”, alături de părinți, profesori și invitați din școlile partenere.
Festivalul Armoniei – „Culorile Toamnei” ajunge la ediția a treia și se va desfășura pe 15 noiembrie 2026, de la ora 13:00, la Căminul Cultural Sadu, potrivit anunțului publicat de Primăria Sadu.
Evenimentul județean este organizat de Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu și Grădinița cu Program Prelungit Sadu. Festivalul este dedicat talentului, imaginației și expresiei artistice a copiilor.
La Căminul Cultural Sadu sunt așteptați preșcolari, elevi, părinți și cadre didactice, alături de invitați din instituțiile școlare partenere. Organizatorii invită comunitatea să participe și să susțină micii artiști.
Primăria și Consiliul Local al Comunei Sadu susțin inițiativa educațională, care urmărește încurajarea creativității copiilor și a legăturilor dintre școală, familie și comunitate.
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