Niciun candidat din județul Sibiu nu a fost respins la evaluarea planurilor manageriale din cadrul concursului pentru funcțiile de director și director adjunct. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat rezultatele finale, iar toate cele 130 de poziții din tabel sunt marcate „PROMOVAT”. Nouă evaluări au primit nota maximă, 10, în timp ce cea mai mică notă a fost 7,50. Candidații urmează să susțină interviurile, iar rezultatele finale ale concursului vor fi cunoscute în decembrie.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat marți, 10 noiembrie, rezultatele finale ale evaluării administrative a proiectelor de plan managerial, una dintre etapele eliminatorii ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli, licee și grădinițe.

Documentul oficial cuprinde 130 de poziții, fiecare reprezentând o evaluare pentru o anumită funcție de conducere. Toate au fost declarate promovate, întrucât notele obținute sunt de cel puțin 7, pragul stabilit prin metodologia concursului.

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Numărul rezultatelor nu trebuie confundat cu numărul candidaților. Unii profesori s-au înscris pentru mai multe funcții, inclusiv pentru posturi de director și director adjunct în aceeași unitate de învățământ.

Note de 10 la Șelimbăr, Șeica Mare și la mai multe școli din județ

Nouă dintre evaluările înscrise în documentul ISJ Sibiu au primit nota maximă.

Printre acestea se află candidatura pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” din Șelimbăr. Tot aici, candidatul pentru postul de director adjunct a obținut 9,98.

Nota 10 a fost acordată și pentru funcțiile de director de la Școala Gimnazială Șeica Mare, Școala Gimnazială Șeica Mică și Școala Gimnazială Bazna. La Bazna, și evaluarea pentru postul de director adjunct a primit nota maximă.

În municipiul Sibiu, nota 10 apare la Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios”, Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 și Colegiul Tehnic Energetic.

O altă notă maximă a fost obținută pentru funcția de director al Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian” din Târnava.

Rezultate foarte apropiate de 10 au fost înregistrate și la Colegiul Economic „George Barițiu” din Sibiu, unde una dintre candidaturile pentru funcția de director a primit 9,98, și la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, cu 9,98 pentru director și 9,84 pentru director adjunct.

Cele mai mici note au fost la școli din Sibiu, Tălmaciu și Târnava

Deși toți candidații au promovat această etapă, diferențele dintre note sunt vizibile.

Cea mai mică notă din întregul tabel este 7,50, obținută de un candidat pentru funcția de director adjunct la Școala Gimnazială nr. 13 din Sibiu.

La Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” din Tălmaciu, una dintre candidaturile pentru funcția de director a primit 7,74. Pentru aceeași funcție, în tabel mai apar notele 8,80 și 9,40.

La Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” din Târnava, unul dintre candidații la funcția de director a obținut 7,96, în timp ce un altul a primit nota 10.

O notă de 8 a fost înregistrată pentru postul de director al Școlii Gimnaziale nr. 4 din Sibiu. La aceeași unitate, o altă candidatură a primit 9,88.

Toate aceste rezultate permit continuarea concursului. Nota de la evaluarea planului managerial nu se adaugă la media finală, rolul acestei etape fiind de a stabili cine poate participa la interviu.

Cum s-au descurcat candidații de la marile colegii din Sibiu

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, evaluarea planului managerial pentru funcția de director s-a încheiat cu nota 9,44, iar cea pentru director adjunct, cu 9,70.

La Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, notele au fost 9,98 pentru director și 9,84 pentru director adjunct.

La Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, candidatura pentru funcția de director a primit 9,82.

La Colegiul Economic „George Barițiu”, două candidaturi pentru funcția de director au obținut 9,98 și 8,26, iar cea pentru director adjunct a primit 9,88.

La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, în document apar trei evaluări: 9,84 pentru director și 9,36, respectiv 9,92 pentru director adjunct.

În cazul Liceului Teoretic „Constantin Noica”, două candidaturi pentru funcția de director au primit 8,80 și 9,22, iar pentru director adjunct apar notele 9,18 și 9,08.

La Liceul de Artă Sibiu, candidatura pentru funcția de director a primit 9,66.

Șase candidați apar cu numele complet. Ce arată lista publicată de ISJ

Majoritatea candidaților sunt identificați în tabel prin coduri de anonimizare, însă șase apar cu numele.

Doru Augustin Popescu, candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Ion Albescu” din Boița, a obținut 9,32.

Anca Natașa Rusu, candidată la conducerea Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici” din Sibiu, a primit 9,62.

Ștefania Narghita Stoian, candidată pentru funcția de director al Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” din Sibiu, a obținut 9,08.

Ana-Maria Agîrbiceanu, candidată la funcția de director al Liceului Teoretic „Axente Sever” din Mediaș, a primit 9,96.

La Liceul Teoretic „Roth-Oberth” din Mediaș, Elena Teodora Ion a obținut 9,04 pentru funcția de director, iar Daniela Aparaschiței a primit 8,26 pentru director adjunct.

Documentul nu explică de ce unele nume sunt afișate integral, iar altele sunt înlocuite cu coduri.

Urmează interviurile. Candidații vor avea de rezolvat și probleme concrete din școli

Promovarea evaluării planului managerial nu înseamnă câștigarea concursului.

Potrivit calendarului prezentat de Edupedu.ro, interviurile sunt programate în perioada 12–27 noiembrie.

În această etapă, candidații trebuie să își susțină planul managerial, să demonstreze competențe digitale și să propună soluții pentru situații concrete întâlnite în activitatea unei școli.

La Sibiu, lista pregătită pentru interviuri cuprinde 64 de situații-problemă. Printre acestea se numără reducerea birocrației pentru profesori, organizarea temelor și evaluărilor, prevenirea abandonului școlar, integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale și folosirea inteligenței artificiale de către elevi.

Interviul poate dura cel mult 45 de minute pentru fiecare candidat.

Rezultatele finale ale concursului sunt programate pentru 9 decembrie 2026. Candidații declarați admiși la mai multe funcții vor trebui să aleagă un singur post, iar deciziile de numire urmează să fie emise până pe 16 decembrie.

Noii directori și directori adjuncți vor prelua funcțiile de la 1 ianuarie 2027, potrivit calendarului concursului.

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