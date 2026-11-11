Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru 10 ani, la sesizarea Serviciului Român de Informații (SRI), care spune că aceștia erau într-un stadiu avansat de radicalizare. Decizia a fost luată marți, 10 noiembrie, de Curtea de Apel București, a anunțat SRI.
Cei trei sunt identificați doar prin inițiale: T.M.A., I.A. și A.M. Potrivit SRI, au intrat în atenția serviciului la începutul anului 2026, pentru activități care, după legislația antiteroristă, sunt amenințări la adresa securității naționale.
„Străinii s-au remarcat prin opinii şi acţiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare”, a transmis SRI într-un comunicat.
Serviciul mai spune că cei trei își validau și își alimentau reciproc ideile radicale și accesau, inclusiv împreună, materiale de propagandă teroristă și conținuturi cu puternic impact emoțional.
Ce înseamnă că o persoană e declarată indezirabilă
Potrivit legii privind regimul străinilor, un străin declarat indezirabil nu are voie să intre și să rămână în România pe toată perioada stabilită de instanță, în acest caz zece ani.
SRI spune că a acționat pentru a preveni ca amenințările legate de prezența celor trei în România să se transforme în fapte. Pentru aplicarea măsurilor, serviciul a lucrat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu Inspectoratul General pentru Imigrări.
SRI nu a precizat în ce oraș locuiau cei trei, cu ce se ocupau în România și dacă au părăsit deja țara.
Nu este primul caz din acest an
La începutul lui iulie, un cetățean marocan, identificat prin inițialele H.E.M., a fost declarat indezirabil în România tot pentru zece ani, după ce SRI a transmis că se afla într-un stadiu avansat de radicalizare.
Tot miercuri, SRI a anunțat că a oprit un atac cibernetic atribuit unui grup de hackeri ruși, care viza o instituție a statului român.
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