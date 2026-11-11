Pe scurt: Secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu–Pitești, de aproape 10 km, nu poate fi deschisă fără echipe care să întrețină tunelul Momaia și să intervină în caz de accident. Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, îl acuză pe fostul ministru Radu Miruță că a blocat angajările. Miruță spune că a aprobat 392 din cele 518 posturi cerute de CNAIR, iar compania nu a mai revenit cu cererea.

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa (PSD), îl acuză pe predecesorul său, Radu Miruță (USR), că a blocat „premeditat” angajarea echipelor fără de care tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu–Pitești nu poate fi deschis. Fostul ministru răspunde că a aprobat toate posturile de pe teren și a refuzat doar 126 de posturi de birou.

Schimbul de acuzații a avut loc miercuri, 11 noiembrie, pe Facebook. Popa susține că cei aproximativ 10 kilometri ai secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș, lotul 4 al autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație.

„Cum a sabotat Radu Miruță (USR) încă un tronson de autostradă. Simplu. A blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenția în Tunelul Curtea de Argeș (Momaia)”, a scris ministrul, potrivit Mediafax. Explicația lui: „un astfel de tunel nu poate fi deschis fără echipe de întreținere și intervenție”.

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Cronologia prezentată de ministru

Pentru a-și susține acuzațiile, Popa a publicat șase fotografii cu documente administrative din corespondența ministerului cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care administrează drumurile naționale și autostrăzile. Cronologia lui arată astfel:

28 aprilie 2026: CNAIR trimite Ministerului Transporturilor un memorandum prin care cere deblocarea a 518 posturi, care existau în organigramă, dar nu aveau bani alocați;

8 iunie 2026: cabinetul ministrului Miruță transmite companiei o notă în care consideră justificată ocuparea prin concurs a posturilor libere din structurile teritoriale;

8 septembrie 2026: ministerul trimite memorandumul la Ministerul Finanțelor, pentru aviz;

17 septembrie 2026: ministerul retrage memorandumul de la Finanțe.

Popa spune că nota din iunie, pe care Miruță a arătat-o public, a fost doar o informare, nu documentul de care era nevoie pentru angajări. „Doar după 4 luni a trimis memorandumul necesar angajărilor la Ministerul de Finanțe pentru avizare. După care tot el, în mai puțin de 10 zile, a retras memorandumul respectiv”, a scris ministrul, potrivit News.ro. Concluzia lui: „USR = Uniunea Sabotați România!”.

Replica lui Miruță: „Am aprobat 392”

Radu Miruță a răspuns tot pe Facebook, tot miercuri. Fostul ministru spune că cele 518 posturi cerute de CNAIR erau de două feluri: 392 pentru direcțiile regionale de drumuri și poduri, adică pentru oamenii care țin efectiv în funcțiune drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile, și 126 pentru birourile de la sediul central, pe care le consideră nejustificate.

„392 + 126 = 518. Am aprobat 392. Pe cei 126 nu i-am aprobat. Partea cea mai frumoasă e că, pentru cei 392 aprobați, CNAIR nici măcar nu a mai revenit cu cererea”, a scris Miruță, potrivit News.ro. Mesajul lui se încheie cu: „Domnule ministru, la treabă, nu la scuze!”.

Anterior, Miruță declarase că directorul CNAIR, Cristian Pistol, nu i-a spus niciodată că tunelul nu poate fi deschis din cauza lipsei de personal și că tronsonul era gata încă din 14 octombrie, potrivit Economedia. El a acuzat Guvernul că amână deschiderea ca să o lase noului ministru PSD.

Când s-ar putea deschide tronsonul

Popa a anunțat luni, 9 noiembrie, că tunelul Momaia nu se mai deschide în noiembrie, cum anunțase la sfârșitul lui octombrie, și nu a dat un nou termen. Ministerul a început discuțiile cu CNAIR pentru organizarea concursurilor și angajarea treptată a personalului necesar. Termenul din contract pentru finalizarea secțiunii este februarie 2027, potrivit Mediafax.

Lotul 4 are 9,86 kilometri, iar tunelul Momaia, construit de PORR, are în jur de 1,35 kilometri, potrivit Economedia. Este primul tunel forat de autostradă din România. Înainte de deschidere, sistemele lui de siguranță au fost verificate în mai multe etape, inclusiv printr-un test pentru incendiu, împreună cu pompierii. Miercuri, CNAIR a făcut ultimul test de siguranță la incendiu, iar în noiembrie urmează testele programelor care controlează tunelul.

Secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș face parte din autostrada A1 Sibiu–Pitești, drumul care va asigura legătura rapidă a Sibiului cu Piteștiul și, mai departe, cu Bucureștiul.

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