Pe scurt: Ministerul Justiției propune un singur parchet de pe lângă judecătorii în fiecare județ, cu sediul în reședința de județ. În județul Sibiu, cele patru parchete de la Sibiu, Mediaș, Agnita și Avrig ar deveni unul singur. La nivel național ar dispărea 134 de funcții de prim-procuror și tot atâtea de grefier-șef.

Cele patru parchete de pe lângă judecătoriile din județul Sibiu, de la Sibiu, Mediaș, Agnita și Avrig, ar urma să devină o singură instituție, cu sediul principal la Sibiu, potrivit unui proiect de lege anunțat miercuri, 11 noiembrie, de Ministerul Justiției. La nivel național, numărul acestor parchete ar scădea de la 175 la 41.

Proiectul propune ca, în fiecare județ, parchetele de pe lângă judecătorii să fie comasate într-un parchet unic, cu sediul principal în reședința de județ și cu sedii secundare permanente în celelalte localități în care funcționează judecătorii. Parchetele din București rămân în afara reorganizării.

Ministerul condus de Radu Marinescu spune că a lucrat la proiect împreună cu Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și cu Parchetul General. Textul trebuie aprobat întâi de Guvern și abia apoi ajunge în Parlament, potrivit Agerpres.

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Mai puțini prim procurori

În județul Sibiu funcționează patru judecătorii, la Sibiu, Mediaș, Agnita și Avrig, iar pe lângă fiecare există un parchet, cu propriul prim-procuror. Dacă proiectul trece, parchetul de la Sibiu ar deveni sediul principal pentru tot județul, iar cele de la Mediaș, Agnita și Avrig ar funcționa ca sedii secundare permanente.

Procurorii din sediile secundare ar lucra în continuare în aceste localități. Fiecare sediu și-ar păstra circumscripția, adică aceeași zonă de competență ca judecătoria lângă care funcționează.

Schimbarea mare privește conducerea. La intrarea în vigoare a legii, funcțiile de prim-procuror de la parchetele din afara reședințelor de județ s-ar transforma în funcții de execuție, iar cei care le ocupă ar fi reîncadrați pe noile posturi. La fel s-ar întâmpla cu funcțiile de grefier-șef. Pentru Sibiu, asta înseamnă că parchetele de la Mediaș, Agnita și Avrig nu ar mai avea conducere proprie, iar județul ar avea un singur prim-procuror pentru toate parchetele de pe lângă judecătorii.

Proiectul privește doar parchetele de pe lângă judecătorii. Parchetele de pe lângă tribunale și curți de apel nu fac obiectul acestei propuneri.

268 de funcții de conducere ar dispărea

Din cele 175 de parchete de pe lângă judecătoriile din județe ar rămâne 41, cu 41 de posturi de prim-procuror și 41 de posturi de grefier-șef. Ar dispărea, așadar, 134 de funcții de prim-procuror și tot atâtea de grefier-șef, în total 268 de funcții de conducere.

Ministerul susține că reorganizarea ar permite împărțirea mai echitabilă a dosarelor între parchetele supraîncărcate și cele cu mai puține cauze. Procurorul general al României ar putea analiza volumul de muncă și ar putea cere ministrului Justiției să mute posturile vacante de procuror între sediul principal și sediile secundare, cu avizul CSM.

Ministerul mai invocă echipe mai mari, în care o funcție de conducere își are rostul, sedii principale în orașe mari, mai atractive pentru procurorii tineri, și posibilitatea ca procurorii să se specializeze pe anumite tipuri de dosare.

Proiectul modifică Legea 304/2022 privind organizarea judiciară și trebuie corelat cu Codul de procedură penală. Ministerul nu a anunțat un calendar pentru adoptare, iar până la votul din Parlament parchetele din județ funcționează ca până acum.

Nu este prima schimbare din justiție care îi privește și pe magistrații din Sibiu în acest an: în iunie, prim-procurorii din țară, inclusiv cel de la Sibiu, au criticat noua lege a salarizării.

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