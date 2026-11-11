Pe scurt: Vitrinele și mesajele de pe mașini îi dau idei pentru piese chiar și în afara studioului. Dr. Dre vrea să descopere ce altceva îi poate aduce aceeași satisfacție ca muzica.

Dr. Dre intenționează să ia o pauză de unul sau doi ani de la muzică, pentru prima dată după mai bine de patru decenii de carieră.

Producătorul a făcut anunțul în primul episod al podcastului „Listen & Laugh”, prezentat de rapperul Ice Cube și actorul de comedie Mike Epps, potrivit Mediafax, care citează Rolling Stone Canada.

După 41 de ani petrecuți aproape fără întrerupere în studiourile de înregistrări, artistul spune că simte nevoia unei schimbări.

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„Pentru prima dată în întreaga mea carieră de adult, voi lua o pauză. Voi pleca, mă voi deconecta complet pentru un an sau doi, apoi mă voi întoarce”, a declarat Dr. Dre.

Pauza nu va începe însă imediat. Producătorul vrea să finalizeze două proiecte aflate deja în lucru, dintre care unul este realizat împreună cu Marqus Clae, un rapper din Houston. Despre celălalt proiect nu a oferit detalii și nici nu a anunțat o dată exactă la care se va îndepărta de studio.

Dr. Dre vrea să experimenteze lucruri noi, fără presiunea următorului album

Decizia nu reprezintă o retragere definitivă. Artistul își dorește o perioadă în care să nu mai fie preocupat permanent de următoarea piesă sau de următorul album, după o carieră în care muzica a ajuns să îi însoțească aproape orice experiență cotidiană.

Dr. Dre a povestit că inclusiv vitrinele magazinelor sau mesajele de pe autocolantele mașinilor îi pot sugera idei pentru producții. Chiar și atunci când nu lucrează în studio, continuă să caute sunete, ritmuri și concepte muzicale.

Artistul vrea să afle dacă există o altă activitate care să îi ofere aceeași satisfacție pe care a simțit-o când a descoperit muzica.

„Sunt extrem de entuziasmat să descopăr omul care voi deveni”, a spus el.

Nu a precizat ce va face în perioada de pauză, dar a vorbit despre dorința de a experimenta lucruri noi, fără presiunea de a transforma fiecare idee într-un proiect muzical. Planul vine după o carieră în care a alternat activitatea de artist cu cea de producător și antreprenor.

Publicul a ascultat doar aproximativ 20% din muzica înregistrată din 1985

În aceeași conversație, Dr. Dre a estimat că publicul a ascultat doar aproximativ 20% din materialele înregistrate începând din 1985. Restul arhivei cuprinde piese, experimente și sesiuni de studio care nu au fost lansate oficial. Producătorul nu a anunțat dacă intenționează să publice aceste înregistrări.

Ultimul său album solo de studio, „Compton”, a apărut în 2015. Dr. Dre, pe numele său real Andre Young, și-a început activitatea muzicală în anii 1980 și a devenit cunoscut ca membru al grupului N.W.A., alături de Ice Cube și Eazy-E.

Albumul său solo „The Chronic”, lansat în 1992, a contribuit la popularizarea sunetului G-funk și la transformarea hip-hopului de pe Coasta de Vest într-un fenomen internațional. Dr. Dre a avut un rol decisiv și în carierele unor artiști precum Snoop Dogg, Eminem și 50 Cent.

În afara muzicii, a dezvoltat marca de echipamente audio Beats, cumpărată de Apple în 2014, într-o tranzacție evaluată la aproximativ trei miliarde de dolari.

Producătorul nu a stabilit o dată a revenirii, dar a precizat că intenționează să se întoarcă la muzică după pauza de unul sau doi ani.

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