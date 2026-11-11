Îmbătrânirea populației României va pune presiune pe piața muncii, pe pensii, pe sănătate și pe protecția socială, a avertizat miercuri vicepreședintele Institutului Național de Statistică (INS), Silviu Vîrva. La 1 ianuarie 2026, indicele de îmbătrânire demografică a ajuns la 135,9 persoane de 65 de ani și peste la 100 de tineri sub 15 ani, potrivit datelor provizorii ale institutului.

De la 112 vârstnici la 100 de tineri, în 2016, la 135,9 în 2026

În zece ani, indicele a urcat de la 112 persoane vârstnice la 100 de tineri în 2016 la 135,9 în 2026, a arătat Vîrva. Față de 1 ianuarie 2025, creșterea este de la 131,3 la 135,9, potrivit comunicatului INS nr. 212 din 28 august 2026 privind populația rezidentă.

Ponderea persoanelor de 65 de ani și peste a trecut de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În același interval, ponderea copiilor de 0–14 ani a scăzut de la 15,4% la 15,1%. Raportul de dependență demografică, adică numărul tinerilor și vârstnicilor care revin la 100 de persoane adulte, a coborât ușor, de la 55,6 la 55,2.

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Populația rezidentă a României era, la 1 ianuarie 2026, de 19.041.322 de persoane, cu 1.829 mai puțin decât cu un an înainte. Datele sunt provizorii și urmează să fie revizuite în decembrie 2026.

Aproape 4,9 milioane de persoane au peste 60 de ani

Un sfert din populație, 25,7%, avea la 1 ianuarie 2026 peste 60 de ani, adică 4,89 milioane de persoane. Femeile reprezintă 58,7% din această categorie, potrivit datelor prezentate de vicepreședintele INS. Persoanele de 65 de ani și peste sunt 20,5% din populația rezidentă, adică circa 3,90 milioane.

Scăderea populației vine, în principal, din sporul natural negativ: în 2025 s-au născut cu 104.100 de persoane mai puține decât au murit. Soldul migrației internaționale a fost pozitiv, plus 102.200 de persoane, dar nu a acoperit pierderea naturală. România a rămas, astfel, o țară de imigrare, fără ca acest lucru să oprească scăderea populației rezidente.

Vîrva: mai puțini contribuabili, cheltuieli mai mari la pensii

„Nu vorbim, așadar, doar despre o schimbare a structurii pe vârste, ci despre o transformare cu implicații directe asupra pieței muncii, sustenabilității sistemelor de pensii, sănătății și protecției sociale. Așadar, avem tot mai multe persoane vârstnice în raport cu generațiile tinere, ceea ce înseamnă o bază potențial mai restrânsă de contribuabili și cheltuieli tot mai mari pentru pensii, sănătate și servicii sociale”, a spus Silviu Vîrva, citat în comunicatul reluat de AGERPRES.

O populație activă mai redusă poate aduce, a adăugat el, dificultăți de recrutare, deficit de personal în unele domenii și presiuni asupra costurilor salariale. În 2025, rata de ocupare a fost de 38,5% la persoanele de 60–64 de ani, de 5,2% la cele de 65–69 de ani și de 1,1% la cele de 70–74 de ani. La nivelul întregii țări, rata de ocupare a fost de 48,3%.

„Pot spune, astfel, că îmbătrânirea populației nu este doar o provocare demografică. Este o provocare economică, socială și instituțională, care impune regândirea modului în care organizăm îngrijirea pe termen lung”, a mai spus vicepreședintele INS. El a vorbit despre un sistem care să înceapă din prevenție și din susținerea îmbătrânirii active, nu doar din îngrijirea celor care au ajuns să depindă de sprijinul altora, și despre servicii la domiciliu, în comunitate, în centre de zi sau rezidențiale.

Silviu Vîrva a participat pe 9 noiembrie la conferința „România după 60”, organizată de Centrele ECHO împreună cu Institutul de Îmbătrânire Activă, sub patronajul Subcomisiei de Populație și Dezvoltare din Senat. Declarațiile au fost transmise miercuri, potrivit AGERPRES.

Sursa: comunicatul INS nr. 212 din 28 august 2026, AGERPRES – declarațiile vicepreședintelui INS, Silviu Vîrva.

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