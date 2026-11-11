Pe scurt: O combină ORL și un ecograf Doppler portabil sunt cele mai scumpe dotări din achiziție. Banii provin din economiile unui proiect european, iar evaluarea ofertelor este estimată să se încheie în februarie 2027.

Zece oferte au fost depuse în cadrul licitației pentru achiziția unor noi echipamente medicale destinate Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Etapa de depunere s-a încheiat, iar valoarea estimată a achiziției este de 598.022 de lei, fără TVA, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Fondurile provin din economiile realizate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, derulat prin Programul Sănătate 2021–2027, cu finanțare europeană nerambursabilă.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre licitația pentru aparatură medicală la Spitalul Județean Sibiu, estimată la aproape 600.000 de lei.

Noua achiziție vizează mai multe specialități medicale și include instrumentar pentru oftalmologie și chirurgie vasculară, un analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate, două electrocardiografe EKG cu 12 derivații, două defibrilatoare semiautomate și două aparate Holter EKG.

Cele mai mari valori estimate sunt pentru combina ORL, evaluată la 250.000 de lei fără TVA, și pentru ecograful Doppler portabil, estimat la 200.000 de lei fără TVA.

În cadrul aceluiași proiect au fost deja achiziționate și puse în funcțiune echipamente medicale de aproximativ 8,67 milioane de lei, destinate specializărilor gastroenterologie, cardiologie, obstetrică-ginecologie și dermatologie.

Printre dotările cumpărate se numără un turn de endoscopie, video-colonoscoape, un sistem de ablație cu radiofrecvență, ecografe, monitoare pentru funcții vitale și echipamente pentru analize de laborator.

Urmează analiza tehnică și economică a celor zece oferte depuse. Termenul estimat de Consiliul Județean Sibiu pentru finalizarea acestei etape este luna februarie 2027.

Comentarii