Pe scurt: Un control rutier pe strada Gării din Mediaș s-a încheiat cu deschiderea unui dosar penal. Șoferul a fost oprit în jurul orei 16:30.

Un bărbat de 67 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism neînmatriculat în municipiul Mediaș, potrivit IPJ Sibiu.

Polițiștii rutieri au oprit autoturismul pentru control miercuri, 11 noiembrie, în jurul orei 16:30, pe strada Gării din Mediaș. La volan se afla un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiu.

Verificările privind situația autoturismului au arătat că acesta nu era înmatriculat sau înregistrat.

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Poliția Municipiului Mediaș a deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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