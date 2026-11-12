Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru vineri, 13 noiembrie, două avertizări de vânt, valabile între orele 10:00 și 21:00, ora României. La munte este cod portocaliu, cu rafale de 90–120 km/h, iar la altitudini mari de 120–140 km/h. În cea mai mare parte a țării, inclusiv în Transilvania și Dobrogea, este cod galben, cu rafale de 50–70 km/h. Informațiile sunt din avertizarea publicată de ANM pe meteoromania.ro, emisă joi, 12 noiembrie, la ora 10:00, și au fost preluate și de AGERPRES.

Avertizările de vânt pentru vineri, 13 noiembrie: portocaliu la munte, galben în cea mai mare parte a țării. Harta: Administrația Națională de Meteorologie

Cod portocaliu la munte: rafale de până la 140 km/h

„La munte vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h”, se arată în avertizarea ANM. Codul portocaliu înseamnă, potrivit definiției meteorologilor, fenomene periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Pe harta ANM, zona montană a județului Sibiu este colorată în portocaliu, la fel ca restul arcului carpatic, de la Maramureș și Suceava până în Caraș-Severin.

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Cod galben în Transilvania, Dobrogea, Moldova și vestul țării

În același interval, 10:00–21:00, ora României, vântul se va intensifica temporar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei, cu viteze la rafală de 50–70 km/h. Pe harta ANM, fără avertizare de vânt rămân, în linii mari, sudul Olteniei și al Munteniei, de la Gorj la Prahova și Călărași, cu Bucureștiul și Ilfovul, mai puțin zonele de munte ale acestor județe.

Ce înseamnă pentru Sibiu, Mediaș și Tulcea

Județul Sibiu , inclusiv municipiul Sibiu: cod galben, rafale de 50–70 km/h. Zona de munte a județului: cod portocaliu, rafale de 90–120 km/h și de până la 140 km/h la altitudini mari.

, inclusiv municipiul Sibiu: cod galben, rafale de 50–70 km/h. Zona de munte a județului: cod portocaliu, rafale de 90–120 km/h și de până la 140 km/h la altitudini mari. Mediaș : cod galben, rafale de 50–70 km/h.

: cod galben, rafale de 50–70 km/h. Județul Tulcea, în Dobrogea: cod galben, rafale de 50–70 km/h.

Vântul se întețește încă din noaptea de joi spre vineri

Înainte de avertizările de vineri, ANM are în vigoare o atenționare cod galben pentru intervalul joi, 12 noiembrie, ora 22:00 – vineri, 13 noiembrie, ora 10:00, ora României. În Banat, Crișana și la munte, vântul va avea viteze de 50–70 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.

Tot vineri, între 10:00 și 21:00, ANM a emis cod galben de ploi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, unde vor fi mai ales averse cu descărcări electrice și cantități de apă de 25–30 l/mp. Informarea meteorologică valabilă până sâmbătă, 14 noiembrie, ora 20:00, mai anunță că în noaptea de vineri spre sâmbătă va ninge la peste 1.500 de metri altitudine, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, unde se va depune un strat de zăpadă de 5–10 centimetri. Sâmbătă vremea se va răci accentuat, iar maximele vor fi în general între 5 și 10 grade.

ANM precizează că va actualiza mesajul în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie – avertizări meteorologice (meteoromania.ro); AGERPRES.

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