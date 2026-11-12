O parte din strada Oțelarilor și strada Lebedei, din cartierul Lazaret, blocurile foste COMPA și incintele firmelor TOTAL NSA, GEIGER și REMAT rămân fără apă potabilă vineri, 13 noiembrie, între orele 09:00 și 14:00 (ora României), anunță Apă Canal Sibiu.
Operatorul cuplează în acest interval un tronson de conductă de transport al apei potabile, PE 630, executat pe străzile Ec. Varga – Luceafărului – Oțelarilor. Informația vine din anunțul oficial al Apă Canal Sibiu, cu numărul de înregistrare 34848/12.11.2026, semnat de directorul general al Apă Canal Sibiu, ing. Maier Vasile.
Unde se oprește apa vineri, între 09:00 și 14:00
Potrivit Apă Canal Sibiu, din cauza manevrelor de pe rețea, nu vor avea apă:
- imobilele de pe strada Oțelarilor situate între Principatele Unite și Stadion;
- strada Lebedei;
- grupul de blocuri foste COMPA din perimetrul delimitat de străzile Henri Coandă – Principatele Unite – Oțelarilor – Stadion COMPA;
- incintele TOTAL NSA, GEIGER și REMAT.
Autocisternă cu apă menajeră la blocurile foste COMPA
Apă Canal Sibiu pune la dispoziție apă de uz menajer, printr-o autocisternă care va staționa în zona blocurilor foste COMPA.
Operatorul le cere abonaților din zonele afectate să-și asigure din timp rezervele necesare de apă potabilă.
Apa poate curge tulbure după reluarea furnizării
Operatorul avertizează că, după ce alimentarea este reluată, sunt posibile modificări ale turbidității apei furnizate.
Lucrarea face parte din proiectul POIM
Lucrarea este executată de firma Terra Building, cu asistență tehnică din partea Apă Canal Sibiu SA, și face parte din proiectul POIM derulat de operatorul regional.
Cei care au întrebări pot suna la Call Center-ul Apă Canal Sibiu, la 0269/962 sau la 0269.222777.
Sursa: Apă Canal Sibiu SA, anunțul nr. 34848/12.11.2026 privind lucrările de cuplare la rețeaua de transport apă potabilă de pe strada Oțelarilor, transmis redacției de operator. Anunțurile de întrerupere ale operatorului: apacansb.ro – Întreruperi.
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